Weiter im Tabellenmittelfeld Homburg gibt Sieg gegen Tabellenletzten Villingen aus der Hand

Stand: 15.03.2025 15:59 Uhr

Der FC Homburg ist am Samstag im Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht FC Villingen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Trotz einer frühen Zwei-Tore-Führung gaben die Saarländer das Spiel noch aus der Hand.

Es war eine torreiche Partie, am Ende aber ohne Sieger: Der FC Homburg und der FC Villingen trennten sich am Samstag mit 3:3-Unentschieden. Dabei sah es zunächst nach einer klaren Sache für die Gäste aus dem Saarland aus.

Früh brachten Niclas Anspach (17. Minute) und Minos Gouras (28.) die Homburger in Führung. In der 35. Minute kamen die Hausherren durch einen Treffer von Eduard Heckmann zwar wieder heran, aber noch vor dem Seitenpfiff stellte David Hummel den alten Abstand wieder her.

Liserra dreht Partie mit Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel blieb Homburg zunächst die spielbestimmende Mannschaft - musste dann aber in der 70. Minute erneut den Anschlusstreffer hinnehmen. Mit einem Kopfball aus kurzer Distanz verkürzte Fabio Alberico Liserra auf 2:3 und brachte die Hausherren zurück ins Spiel. 15 Minuten später ließ Liserra die Hausherren erneut jubeln. Mit einer Direktabnahme nach einem Eckball sorgte er für den mittlerweile nicht unverdienten Ausgleich.

Erst Gießen, dann Pokalviertelfinale

Homburg bleibt weiter im Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle. In einer Woche kommt der Tabellenvorletzte FC Giessen ins Waldstadion. Anstoß am kommenden Samstag ist wieder um 14.00 Uhr. Drei Tage später steht dann das Viertelfinale im Saarlandpokal gegen den FSV Jägersburg an.

Über dieses Thema berichten die SR info-Nachrichten im Radio am 15.03.2025.

FC Homburg vergibt Sieg gegen SC Freiburg II Der FC Homburg hat beim Auswärtsspiel gegen den FC Freiburg II keine Punkte geholt. Lange Zeit lagen die Homburger 2:1 vorne, in der 69. Minute drehte sich dann aber das Spiel.

FC Homburg erreicht das Viertelfinale im Saarlandpokal Der FC Homburg ist der letzte Viertelfinalist im Fußball-Saarlandpokal. Der Regionalligist setzte sich am Mittwochabend mit 3:1 beim Landesligisten SC Friedrichsthal durch. In der nächsten Runde trifft Homburg auf Jägersburg.