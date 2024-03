Niederlage zuhause Saarlouis verpasst Einzug ins Finale des DBBL-Pokals Stand: 17.03.2024 18:23 Uhr

Die Saarlouis Royals haben im Spiel um Platz drei im DBBL-Pokal eine Niederlage einstecken müssen. In der heimischen Stadtgartenhalle verloren die Saarländerinnen am Sonntag gegen Alba Berlin mit 69:83. Den Pokalsieg holten sich die TK Hannover Luchse.

Am Wochenende fand in der Stadtgartenhalle in Saarlouis das Finalturnier des DBBL-Pokals statt, und mit dabei waren auch die Saarlouis Royals. Zehn Jahre ist es her, dass die Saarländerinnen zuletzt unter den Top 4 standen.

Nach der Niederlage gegen Nördlingen am Samstag ging es für sie am Sonntag um Platz drei. Dabei trafen die Saarlouis Royals auf Alba Berlin.

Royals müssen sich Alba Berlin geschlagen geben

Nach dem ersten Viertel lagen die Royals knapp mit 20:19 vorne. Im zweiten Viertel gelang es aber Berlin, sich deutlich abzusetzen. Zur Halbzeit führte Berlin mit 45:29.

In der zweiten Halbzeit konnten die Albatrosse immer einen deutliche Vorsprung halten und sicherten sich so den Sieg. Die Saarlouis Royals mussten sich so letztlich den Berlinerinnen mit 69:83 geschlagen geben.

Turniersieg für Hannover

Das Finale haben die Bundesliga-Basketballerinnen der TK Hannover Luchse gegen die Eigner Angels Nördlingen mit 73:72 (40:35) gewonnen. Die Bayerinnen sahen bis kurz vor Schluss wie die Siegerinnen aus.

Zwei Sekunden vor Spielende sicherte jedoch Hannovers Brianna Rollerson mit zwei Freiwürfen den Sieg der Niedersächsinnen.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 17.03.2024 berichtet.

