Aufstieg angepeilt Handball-Weltmeister Baur wird Sportdirektor der HG Saarlouis

Die HG Saarlouis will zurück in den Profi-Handball und hat sich mit einem Transfercoup prominente Hilfe gesichert: Der frühere Weltmeister und Europameister Markus Baur wird die Saarlouiser künftig als Sportdirektor unterstützen.

Der 54-jährige Markus Baur wird neuer Sportdirektor das saarländischen Handball-Drittligisten HG Saarlouis. Beim Verein ist man stolz darauf, dass künftig "eine so herausragende Persönlichkeit in der Handballwelt seine ganze Kompetenz und seine Kontakte in den Dienst des Vereins" stellen werde.

Weltmeister, Europameister und Olympia-Zweiter

Baur ist einer der großen Namen in der Szene. Als Spieler wurde er an der Seite des langjährigen Wahlsaarländers Christian Schwarzer 2004 Europameister, gewann im gleichen Jahr olympisches Silber und 2007 dann auch den Weltmeistertitel. Später trainierte er mehrere Bundesligisten und war zeitweilig auch Junioren-Nationaltrainer.

Zuletzt als Trainer beim Bundesligisten Frisch Auf Göppingen aktiv, freut sich Baur auf die neue Aufgabe. "Hier von Grund auf, mit Geduld und einer klaren Idee etwas aufzubauen, was uns zeitnah zurück in die Bundesliga führt", sei für ihn eine spannende neue Herausforderung, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Auch saarländischer Nachwuchs im Blick

Gerade mit Blick auf seine Zeit als Junioren-Nationaltrainer hat Baur auch den saarländischen Nachwuchs im Blick. "Ich möchte dabei auch ganz besonders den jungen saarländischen Handball-Talenten vermitteln, dass sie im Saarland bleiben können, weil es auch hier bald wieder die Chance geben wird, Bundesliga zu spielen", so Baur.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Markus Baur dafür entschieden hat, den Weg mit der HG Saarlouis in Richtung Profi-Handball im Saarland zu gehen", sagte der Vereinsvorsitzende Daniel Müller bei der Vertragsunterzeichnung. "Unser gemeinsames Ziel ist der Aufstieg in die 2. Liga."

