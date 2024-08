Pferderennen am Brückentag Hammer-Hansen siegt bei traditionellem August-Renntag in Güdingen Stand: 16.08.2024 19:52 Uhr

Am Freitag sind auf der Güdinger Pferderennbahn in insgesamt neun Rennen Jockeys mit ihren Pferden gegeneinander angetreten. Deutschlands erfolgreichster Jockey Hammer-Hansen hat das Hauptrennen gewonnen und 11.500 Euro Preisgeld abgeräumt. In anderen Rennen sah es knapper aus.

Mit Informationen von Stefan Hauch

Bei knapp unter 30 Grad Celsius und leichtem Wind fanden auf der Pferderennbahn in Güdingen am Freitag die sieben Galopp- und zwei Islandpferde-Rennen des diesjährigen Pferderenntags statt - gute Bedingungen für Pferde, Jockeys und Zuschauer.

Für das Hauptrennen, den Großen Lottopreis, war Deutschlands derzeit erfolgreichster Jockey Thore Hammer-Hansen aus dem Rheinland angereist. Er hatte zuletzt das mit 650.000 Euro dotierte Deutsche Derby, das größte deutschen Rennen, gewonnen. Nach kluger Renneinteilung und perfekt genutzter Sprintphase seines sechsjährigen Wallachs Wallem hatte er schließlich auch im Güdinger Hauptrennen die Nase vorn.

Sieg mit saarländischer Beteiligung

Ein Rennen über 1350 Meter gewann Robin Weber mit seinem Achat, der im Saarland von Selina Ehl trainiert wird. Ein halber Kopf entschied im spannenden Finale über den Sieg vor David Liska mit Twilight Bay.

Bei den Amateuren saßen in diesem Jahr ausschließlich Frauen im Sattel. Der Sieger Sabiano mit Nora Cronauer steht im selben Stall wie das zweitplatzierte Pferd Korfu mit Larissa Bieß.

Kooperation mit Frankreich

Traditionell wird der August-Renntag, der Jahreshöhepunkt auf der Saarbrücker Pferderennbahn, an Maria Himmelfahrt ausgetragen. In diesem Jahr liefen die Rennen jedoch am Brückentag. Grund für die Verlegung um einen Tag ist die Zusammenarbeit der Rennbahn Saarbrücken mit Frankreich.

Alle Rennen werden live in Frankreich übertragen und können auch bei unseren Nachbarn bewettet werden. An diesem Freitag fanden nur in Saarbrücken Galopprennen statt. Das sorgte einerseits für attraktive Preisgelder und andererseits für Topjockeys und -pferde am Start.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 09.08.2024 berichtet.

Mehr zu Pferdesport im Saarland

Reiter kämpfen um Islandpferde-Meistertitel in Saarwellingen In Saarwellingen ist die Deutsche Meisterschaft der Islandpferde gestartet. Insgesamt 246 Pferde kämpfen mit ihren Reiterinnen und Reitern in verschiedenen Disziplinen um den Titel. Zur offiziellen Eröffnungsfeier am Nachmittag ist auch der stellvertretende isländische Botschafter aus Berlin angereist.

Großes Renn- und Familienprogramm zum Saisonstart auf der Güdinger Rennbahn geplant Der Rennclub Saarbrücken startet am 29. Juni mit einem Renntag in die Saison 2024. Geplant sind Galopp, Trab- und Islandpferderennen. Fußballfans können vor Ort die Spiele des Achtelfinales verfolgen.