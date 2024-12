Saarwellinger konnte Rückstand nicht mehr aufholen Gabriel Clemens bei Darts-WM ausgeschieden Stand: 19.12.2024 17:27 Uhr

Der German Giant hat am Donnerstagnachmittag gegen den Waliser Robert Owen verloren. Gabriel Clemens unterlag mit 1:3-Sätzen und verliert damit seinen Platz unter den Top 32.

Am Donnerstagnachmittag ist Gabriel Clemens in die diesjährige Darts-WM gestartet. Sein erster Gegner war der Waliser Robert Owen, der als Außenseiter in das Match ging. Clemens erwischte jedoch einen nervösen Start und blieb im Durschnitt hinter Owen. Den ersten Satz konnte sich Owen dann knapp sichern. Den zweiten gewann er, ohne dass Clemens ein Leg für sich entscheiden konnte.

Clemens rutscht in Weltrangliste ab

Im dritten Satz gelang dem German Giant dann ein High-Finish, er legte seine Unsicherheit ab und verkürzte auf 1:2. Im vierten Satz verpasste der 41-jährige Saarländer dann aber zwei Darts, um Matchdarts für den Waliser zu verhindern. Owen siegte mit 3:1 Spielen und warf Clemens aus dem Turnier.

Mit dem frühen Aus verliert der Saarwellinger auch seinen Platz in den Top-32 der Weltrangliste. Der letzte Deutsche, der in die Darts-WM einsteigt ist Martin Schindler. Er trifft am Sonntag auf den Engländer Callan Rydz.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 19.12.2024 berichtet.

