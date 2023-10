Saarbrücken und Homburg greifen ein Fünfte Runde im Saarland-Pokal ausgelost Stand: 14.10.2023 18:27 Uhr

Die nächsten Begegnungen im Saarland-Pokal stehen fest. Am Samstag wurden die fünfte Runde ausgelost, in der dann auch der 1. FC Saarbrücken und der FC Homburg eingreifen.

Die fünfte Runde im Saarlandpokal wird am 25. Oktober ausgetragen – mit Ausnahme der Partien des 1. FC Saarbrücken und des FC Homburg. Aufgrund der Spielpläne in Liga und DFB-Pokal findet die Partie zwischen dem FCS und dem TuS Herrensohr am 15. November statt. Der FC Homburg trifft am 8. November auf den SV Bliesmengen/Bolchen.

"16 Pokalspiele bei Flutlicht"

„Wir freuen uns auf die Spiele der verbleibenden 32 Mannschaften im Pokal. In dieser saarlandweiten Pokalrunde nehmen auch der Drittligist 1. FC Saarbrücken und der Regionalligist FC 08 Homburg teil, was die Spannung weiter steigen lässt. Jetzt können die Fußballfans im Saarland 16 Pokalspiele bei Flutlicht genießen“, sagte Lars Diedrich, Vizepräsident des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) nach der Auslosung.

Alle Begegnungen der 5. Runde im Überblick

SV Bardenbach – SG Mettlach/Merzig

SF Köllerbach – SV Merchweiler

SV Reiskirchen – FSG Schiffweiler

Borussia Neunkirchen – DJK Ballweiler

FC Palatia Limbach – VfL Primstal

SC Reisbach – FV Diefflen

FC Kleinblittersdorf – SV Hasborn

SV Wallerfangen – FC Rastpfuhl

SV Wahlen/Niederlosheim – SG Scheuern

FSV Jägersburg – SV Saar 05 Saarbrücken Jugend

FV Eppelborn - FV Schwalbach

VfB Tünsdorf – SV Auersmacher

TuS Herrensohr – 1. FC Saarbrücken

FSG Bous – FC Hertha Wiesbach

SV Bliesmengen/Bolchen – FC 08 Homburg

SC Halberg/Brebach – SG Saubach

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 14.10.2023 berichtet.

Mehr zum Fußball im Saarland

Homburg und Koblenz trennen sich mit 1:1 Punkteteilung am Freitag in der Regionalliga Südwest: Der FC 08 Homburg kam bei seiner Auswärtspartie gegen Tabellenschlusslicht Koblenz nicht über ein Unentschieden hinaus.