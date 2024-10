Einzug ins Viertelfinale Franziska kämpft bei der Tischtennis-EM um die erste Medaille Stand: 17.10.2024 13:32 Uhr

Das deutsche Tischtennis-Doppel Patrick Franziska und Annett Kaufmann hat bei der EM in Linz das Mixed-Viertelfinale erreicht. Dort geht es gegen das britische Team nun um eine erste mögliche Medaille.

Mit einem am Ende recht klaren 3:1-Erfolg gegen Bernadette Szoczs und Ovidiu Ionescu ist der Kapitän des 1. FC Saarbrücken Tischtennis bei der Europameisterschaft mit seiner Mixed-Partnerin Annett Kaufmann ins Viertelfinale eingezogen. "Das wir uns den ersten Satz nach 5:9 noch weggeschnappt haben war natürlich sehr wichtig", sagte Franziska nach dem Spiel.

Viertelfinale am Mittag

Im Viertelfinale wartet am Mittag nun das britische Duo Hursey/Pitchford - und hier geht es bereits um Medaillen. Denn wer ins Halbfinale einzieht, hat Bronze sicher. "Gegen Pitchford hatte ich in Durban im Doppel mit Dima schon ein Medaillenmatch", erinnert sich der FCS-Kapitän an die WM vergangenes Jahr. Das gewann Franziska an der Seite von Ovtcharov und scheiterte erst im Halbfinale gegen starke Südkoreaner.

Franziska und seine Mixed-Partnerin Kaufmann spielen bei der Europameisterschaft zum ersten Mal als Team zusammen - hatten vor dem Turnier nur 20 Minuten gemeinsame Trainingszeit. In der Qualifikation hatten die beiden deutschen zunächst die Dänen Christensen/Clement mit 3:0 besiegt, in der Hauptrunde dann das türkische Duo Gündüz/Altinkaya mit 3:1.

Am Abend ist Franziska zudem im Einzel gefordert. In der Runde der besten 64 trifft er auf das erst 15-jährige österreichische Nachwuchstalent Julian Rzihauschek

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 16.10.2024 berichtet.

