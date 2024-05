Nach Finaleinzug beim Saudi Smash Franziska gehört zu den zehn besten Tischtennisspielern der Welt Stand: 14.05.2024 15:21 Uhr

Der Saarbrücker Tischtennis-Profi Patrick Franziska ist zum ersten Mal in seiner Karriere in die Top Ten der Weltrangliste aufgestiegen. Franziska hatte am Sonntag das Finale beim hochdotierten Saudi Smash erreicht.

In der am Dienstag veröffentlichten neuen Weltrangliste hat Patrick Franziska einen Sprung vom 16. auf den neunten Platz gemacht. "Die Top Ten zu erreichen war schon immer mein Traum", sagte Franziska in einer Mitteilung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). "Es war ein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe und deshalb freut mich das sehr."

Der 31-jährige Spieler des 1. FC Saarbrücken hatte am vergangenen Sonntag beim Grand-Smash-Turnier in Saudi-Arabien den zweiten Platz erkämpft. Damit erreichte er als erster Nicht-Chinese in der neuen Turnier-Serie das Finale. Er musste sich nur dem Weltranglistenführenden Wang Chuqin geschlagen geben.

Zweitbester Europäer der Weltrangliste

Neben knapp 33.000 Dollar Preisgeld brachte Franziska der Erfolg auch 1400 Weltranglistenpunkte. Er ist damit nicht nur aktuell der beste Deutsche in der Weltrangliste, sondern nach dem auf Rang fünf geführten Franzosen Felix Lebrun auch der zweitbeste Europäer.

Trotz des Erfolgs bleibt Franziska bei den Olympischen Spielen nur Ersatzmann. Der Deutsche Tischtennis-Bund hatte für Paris Rekordeuropameister Timo Boll, Dang Qiu und den zweimaligen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov vorgeschlagen.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 14.05.2024.

