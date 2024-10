Tischtennis-Klassiker in der Jo-Deckarm-Halle FCS kassiert knappe Niederlage gegen Rekordmeister Düsseldorf Stand: 11.10.2024 22:01 Uhr

In einer Neuauflage des vergangenen Meisterschaftsfinale musste sich der 1. FC Saarbrücken Tischtennis am Freitagabend erneut dem Rekordmeister Borussia Düsseldorf geschlagen geben. Es war vermutlich der letzte Auftritt von Superstar Timo Boll in einem Ligaspiel in Saarbrücken.

Seit Jahren zählen der 1. FC Saarbrücken Tischtennis und Borussia Düsseldorf zu den Top-Teams im deutschen und internationalen Tischtennis. In der zurückliegenden Saison sicherte sich Düsseldorf im Finale gegen Saarbrücken die Meisterschaft. Die Champions League hat im rein deutschen Finale dagegen der FCS geholt.

Beide Teams gehören auch in diesem Jahr zu den Favoriten - auch wenn der Saisonstart sehr holprig verlief. Entsprechend standen beide Teams bereits etwas unter Zugzwang vor der Partie am Freitagabend in der Joachim-Deckarm-Halle.

Düsseldorf in Führung, Franziska gleicht gegen Boll aus

Die Gäste aus Düsseldorf erwischten den besseren Start - der Schwede Anton Källberg setzte sich knapp mit 3:2 gegen Darko Jorgic durch. Doch der FCS-Kapitän Patrick Franziska konnte im Duell mit seinem langjährigen Nationalmannschaftskollegen Timo Boll (3:0) ausgleichen.

Mit einem weiteren Drei-Satz-Sieg von Eduard Ionescu gegen Kay Stumper ging der FCS in Führung, Timo Boll hielt die Partie mit seinem 3:1-Erfolg gegen Jorgic aber offen.

Entscheidung im fünften Spiel

Die Entscheidung fiel im abschließenden Doppel. Und hier setzte sich das Düsseldorfer Duo Källberg / Haug gegen Franziska und Cedric Meissner durch.

