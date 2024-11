0:3-Auswärtsniederlage FC Homburg verliert gegen Stuttgarter Kickers Stand: 30.11.2024 15:56 Uhr

Der FC Homburg hat am Samstag weitere Punkte in Stuttgart liegen gelassen. Die Grün-Weißen unterlagen mit 0:3 gegen die Stuttgarter Kickers.

In der Regionalliga Südwest hat der FC Homburg am Samstag die zweite Niederlage in der Rückrunde hinnehmen müssen. Die Grün-Weißen haben auswärts mit 0:3 gegen die Stuttgarter Kickers verloren.

Die Gastgeber gingen in der 26. Minute durch Sinan Tekerci in Führung, in der 48. Minute erhöhte Nyamekye Awortwie-Grant per Kopf auf das 2:0. Der FCH erarbeite sich zwar einige Chancen, konnte diese aber nicht verwandeln. In der 89. Minute setzte Flamur Berisha dann mit dem dritten Treffer für die Gastgeber den Deckel drauf.

Nach der Niederlage gegen Eintracht Trier haben die Grün-Weißen so weitere wichtige Punkte liegen lassen.

Nächster Gegner Mainz II

Aktuell muss sich der FCH mit Tabellenplatz elf zufriedengeben; damit hinkt er den eigenen Ansprüche und Erwartungen der Fans deutlich hinterher. Am kommenden Sonntag empfangen die Grün-Weißen Mainz II. Anstoß der Partie ist um 14.00 Uhr.



Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 30.11.2024 berichtet.

Mehr Sport im Saarland