Regionalliga Südwest FC Homburg unterliegt zu Hause dem FSV Frankfurt Stand: 18.10.2024 21:04 Uhr

Der FC Homburg hat am Freitagabend sein Heimspiel verloren. Die Grün-Weißen unterlagen dem FSV Frankfurt mit 2:3.

Es war das Ende einer Erfolgsserie: Nach zehn Spielen ohne Niederlage musste der FC Homburg am vergangenen Freitag eine herbe 1:5-Klatsche gegen die Kickers Offenbach hinnehmen. Dementsprechend war das Ziel für die Partie gegen den FSV Frankfurt klar: Es sollten wieder drei Punkte her.

Petö sorgt für den Führungstreffer

Die Hausherren erwischten einen guten Start: Bereits in der 4. Spielminute gab es eine Torchance für den FCH, doch der Frankfurter Keeper konnte klären. Die Grün-Weißen blieben aber dran und wurden belohnt: In der 15. Spielminute war es dann Leon Petö, der den FC Homburg in Front brachte.

Beflügelt vom Führungstreffer machten die Homburger weiter Druck, jedoch erstmal ohne Erfolg. Stattdessen sorgte Gwangin Lee (31.) für den Ausgleich. Mit einem Spielstand von 1:1 ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Anschlusstreffer durch Jermain Nischalke

Nach dem Seitenwechsel ging es mit Tempo weiter. In der 49. Spielminute gelang es den Gästen aus Frankfurt durch einen Treffer von Giorgio Del Vecchio in Führung zu gehen. Cas Peters (77.) konnte ebenfalls einnetzen und so gerieten die Homburger weiter in Rückstand, wollten sich aber nicht geschlagen geben.

In der 79. Spielminute war es schließlich Jermain Nischalke, der für den Anschlusstreffer sorgte. In der Schlussphase drängten die Grün-Weißen auf den Ausgleich, aber ohne Erfolg. Die Partie im Homburger Waldstadion endete für den FC Homburg mit einer 2:3-Niederlage.

In der Tabelle auf Rang sechs

In der Tabelle bleibt der FC Homburg zwischenzeitlich auf Rang sechs. Die nächste Chance zu punkten, bekommen die Grün-Weißen am 26. Oktober. Dann gastiert der FCH beim SGV Freiberg. Die Partie wird um 14.00 Uhr angepfiffen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 18.10.2024 berichtet.

