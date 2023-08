Kein Anknüpfen an Erfolg im DFB-Pokal FC Homburg unterliegt im Heimspiel gegen Hoffenheim Stand: 19.08.2023 16:20 Uhr

Der FC Homburg hat am Samstag nicht an den überraschenden Erfolg aus dem DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten Darmstadt anknüpfen können: Mit 1:2 unterlag das Team in der Regionalliga Südwest den Gegnern aus Hoffenheim.

Der FC Homburg hat die Partie gegen die TSG Hoffenheim II verloren. Im Homburger Waldstadion unterlagen die Saarländer 1:2 und konnten nicht an die DFB- Pokal-Überraschung von vergangenem Montag anknüpfen.

Beide Mannschaften tasteten sich zunächst an das Spiel heran. Kurz vor der Pause schloss Ntusu in der 42. Minute erfolgreich einen Konter zur 0:1-Führung für die Gäste ab. Auch in der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber nicht richtig in Fahrt. Nach einem Pass von Butler verwandelte Fesenmeyer zum 0:2. In der 89. Minute traf Hummel schließlich zum 1:2-Endstand.

Nächstes Spiel gegen Eintracht Frankfurt II.

Mit der Niederlage bleibt der FCH in der Tabellenmitte mit weiterhin einem Punkt auf Platz zwölf.

Schon am Mittwoch geht es für den FC Homburg wieder auf den Platz. Auswärts spielt das Team von Trainer Danny Schwarz gegen Eintracht Franktfurt II. Anpfiff der Partie ist um 19.00 Uhr.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 19.08.2023 berichtet.

