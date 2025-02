Führung verloren FC Homburg unterliegt Hessen Kassel Stand: 22.02.2025 16:03 Uhr

Der FC Homburg hat sein erstes Spiel nach der Winterpause verloren. Mit dem neuen Cheftrainer Seitz unterlag das Team Hessen Kassel mit 1:2. Dabei hatten die Grün-Weißen zunächst sogar kurz geführt.

Zum Start in die Rückrunde stand für den FC Homburg am Samstag ein schweres Spiel auf dem Programm. FCH-Cheftrainer Roland Seitz erwartete einen „schweren Ritt“ gegen den KSV Hessen Kassel.

Kurze Führung für Homburg

Die Homburger kamen dann aber doch gut in die Partie. In der 30. Minute traf Markus Mendler zum 1:0 für die Grün-Weißen. Das Glück hielt jedoch nicht lange an.

Jan Dahlke nutzte einen fehlgeschlagenen Klärungsversuch der Homburger Hintermannschaft in der 31. Minute und glich für Hessen Kassel aus. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Hessen Kassel dreht Spiel

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Dahlke in der 48. Minute per Kopf auf 2:1 für die Gastgeber und brachte damit auch die Führung für Kassel. In der Schlussphase gelangen dem FCH mehr Offensivaktionen. Ein Treffer fiel aber nicht mehr.

Der FC Homburg ist am kommenden Samstag wieder gefordert. Dann spielen die Grün-Weißen zuhause gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Los geht’s um 14.00 Uhr im Waldstadion.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 22.02.2025 berichtet.

Mehr zum FC Homburg

Roland Seitz wird neuer Cheftrainer vom FC Homburg Beim FC 08 Homburg steht die Nachfolge des freigestellten Cheftrainers Danny Schwarz fest: Roland Seitz soll das Team zu neuen Erfolgen führen.

FC Homburg muss erneut wegen Pyro-Fans zahlen Das Zündeln von Fans im Stadion kommt den FC Homburg erneuert teuer zu stehen. Im Heimspiel gegen Mainz hatten FCH-Fans Pyrotechnik abgebrannt. Der Verein muss nun 2400 Euro Strafe zahlen. Schon beim Saisonauftakt war der Verein zur Kasse gebeten worden.

FC Homburg feiert 4:0-Sieg gegen FSV Mainz II In der Regionalliga Südwest hat der FC Homburg am Sonntag zuhause gepunktet. Die Grün-Weißen besiegten den 1. FSV Mainz 05 II mit 4:0.

FC Homburg trennt sich von Cheftrainer Danny Schwarz Eigentlich wollte der FC Homburg in dieser Saison endlich den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Doch derzeit hinkt der Club den eigenen Ansprüchen hinterher. Nun zieht der Verein Konsequenzen und trennt sich von Cheftrainer Danny Schwarz.