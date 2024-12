Fehlende Punkte in der Regionalliga FC Homburg trennt sich von Cheftrainer Danny Schwarz Stand: 03.12.2024 10:50 Uhr

Eigentlich wollte der FC Homburg in dieser Saison endlich den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Doch in den letzten beiden Monaten konnten die Grün-Weißen gerade einmal einen Sieg erringen. Nun zieht der Verein Konsequenzen und trennt sich von Cheftrainer Danny Schwarz.

Kai Forst

Drei Punkte aus den vergangenen neun Spielen und ein deutlicher Absturz in der Tabelle von Rang vier (mit zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter) auf Platz zehn mit nunmehr 18 Punkten Rückstand auf Tabellenfüher Hoffenheim: Die Aufstiegsambitionen des FC Homburg in der Regionalliga Südwest haben in den vergangenen zwei Monaten einen herben Dämpfer erlitten.

Die 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Stuttgarter Kickers hat das Fass nun zum Überlaufen gebracht. Wie der Verein am Dienstag auf seiner Homepage mitteilte, trennen sich die Grün-Weißen mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Danny Schwarz. Nach der sportlichen Negativentwicklung der vergangenen Wochen habe man Schwarz freigestellt, so die Verantwortlichen.

"In eine Negativspirale geraten"

„In den vergangenen Wochen sind wir sportlich in eine Negativspirale geraten. Deswegen sind der Vorstand und ich gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen, um für die Zukunft neue Impulse zu setzen. Menschlich bedauern wir es sehr, jedoch sprechen die negativen Zahlen der letzten Wochen leider für sich“, sagte Dieter Gerstung, sportlicher Leiter des FCH.

Laut Vereinsangaben werden die beiden Co-Trainer Benjamin Schwarz und Sven Sökler bis auf Weiteres die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Benjamin Schwarz kam zusammen mit Danny Schwarz als zweiter Co-Trainer im Sommer 2023 zum FCH. Sven Sökler ist bereits seit 2017 im Verein – zunächst als Spieler, seit der Saison 2021/22 als Co-Trainer.

„In der Winterpause werden wir die Zeit nutzen, um in Ruhe den Markt für einen Nachfolger zu sondieren und mögliche Gespräche zu führen“, so Gerstung.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 03.12.2024 berichtet.

