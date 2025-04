1:1 trotz zeitweiliger Überzahl FC Homburg spielt Unentschieden bei Steinbach Haiger Stand: 05.04.2025 16:51 Uhr

Der FC Homburg hat sich am Samstag auswärts einen Punkt geholt. Gegen Steinbach Haiger spielte der FCH 1:1.

Der FC Homburg nimmt aus seinem Auswärtsspiel beim Steinbach Haiger einen Punkt mit. Auch das Hinspiel der beiden Teams war Unentschieden geendet, 0:0 hieß es dabei.

Homburg lässt Chancen in erster Halbzeit liegen

Die Saarländer konnten am Samstag ihre Chancen in der ersten Hälfte nicht nutzen. In der 37. Minute brachte stattdessen Christoph Maier die Gastgeber in Führung.

Ab der 62. Minute war dann schließlich Homburg in Überzahl. Aaron Manu bekam Rot wegen eines Fouls an David Hummel.

Den Ausgleich für den FC Homburg erzielte Hummel dann durch einen Kopfballtreffer in der 84. Minute.

Am Freitag gegen Kickers Offenbach

Nach dem Spiel liegt der FC Homburg auf Tabellenplatz sieben. Die nächste Chance Punkte zu machen, haben die Grün-Weißen am kommenden Freitag. Da geht es zuhause gegen die Kickers Offenbach auf den Platz. Anstoß der Partie ist um 19.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 05.04.2025 berichtet.

