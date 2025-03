Spannende Partie FC Homburg sichert sich Last-Minute-Sieg gegen Gießen Stand: 22.03.2025 16:21 Uhr

Der FC Homburg hat am Samstag drei Punkte einfahren können. Nach einer frühen Führung der Grün-Weißen machte es Gießen erst nochmal richtig spannend. Am Ende rettete Hummel seinem Team aber drei Punkte.

Nach zwei sieglosen Partien gegen Freiburg und Villingen wollte der FC Homburg im Heimspiel gegen den FC Gießen am Samstag die Trendwende schaffen und drei Punkte einfahren.

FCH mit früher Führung

Die Grün-Weißen starteten auch gut in die Partie. Bereits in der 7. Minute traf David Hummel zum 1:0 für den FC Homburg.

Kurz darauf stand Gießen nur noch in Unterzahl auf dem Platz. Nach einer Notbremse bekam Shako Onangolo in der 15. Minute die Rote Karte. Das konnte der FCH aber nicht für sich nutzen.

In der 33. Minute bekam Homburg einen Elfmeter, aber Markus Mendler schoss ihn am Gießener Tor vorbei. Mit dem Zwischenstand von 1:0 ging es in die Kabinen.

Gießen gelingt Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel ging es dann wieder recht schnell: In der 52. Minute erhöhte Benjamin Kirchhoff die Homburger Führung auf 2:0.

In der 75. Minute erzielte Martin Mihaylov dann doch noch ein Tor für die Gäste aus Gießen. Und auch der Ausgleich ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Sein Teamkollege Tolga Duran traf nur zwei Minuten später zum 2:2.

Spannend bis zum Schluss

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Wessam Abdel-Ghani in der 79. war der FCH in zweifacher Überzahl. Diese nutzte Hummel zum späten Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+5). Der FC Homburg steht mit dem Sieg mit 35 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Am kommenden Samstag reist der FC Homburg zum FC-Astoria Walldorf. Die Partie beginnt um 14.00 Uhr.

Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest finden Sie hier.

