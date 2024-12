Geldstrafe nach Abbrennen von Pyrotechnik FC Homburg muss erneut wegen Pyro-Fans zahlen Stand: 20.12.2024 12:48 Uhr

Das Zündeln von Fans im Stadion kommt den FC Homburg erneuert teuer zu stehen. Im Heimspiel gegen Mainz hatten FCH-Fans Pyrotechnik abgebrannt. Der Verein muss nun 2400 Euro Strafe zahlen. Schon beim Saisonauftakt war der Verein zur Kasse gebeten worden.

Im Rahmen des Heimspiels in der Regionalliga Südwest am 8. Dezember gegen Mainz 05 waren im Homburger Fanblock unmittelbar vor Spielbeginn Rauchtöpfe und sogenannte Blinker gezündet worden. Das hat das Sportgericht der Regionalliga Südwest nun geahndet und den FCH zu einer Strafe in Höhe von 2400 Euro verurteilt.

FC Homburg feiert 4:0-Sieg gegen FSV Mainz II In der Regionalliga Südwest hat der FC Homburg am Sonntag zuhause gepunktet. Die Grün-Weißen besiegten den 1. FSV Mainz 05 II mit 4:0.

Zweite Geldstrafe in der Saison

Nach der saftigen Geldstrafe wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger beim Saisoneröffnungsspiel in Trier in Höhe von 11.300 Euro ist es bereits die zweite Geldstrafe, die der Verein in dieser Spielzeit zahlen muss.

Der Verein teilte mit, man verurteile "grundsätzlich jede Form von unsportlichem Verhalten im Fanblock". Aufgrund der wiederkehrenden hohen Strafen müssten laufende Investitionen wie zum Beispiel die Subventionierung der Fanbusse zu Auswärtsspielen auf den Prüfstand gestellt werden.

Über dieses Thema hat auch die SR info Rundschau auf SR 3 Saarlandwelle am 20.12.2024 berichtet.

Mehr zum FC Homburg

Rekordstrafe für FC Homburg wegen Pyrotechnik gegen Fürth 12.000 Euro - so viel muss der FC 08 Homburg für den illegalen Einsatz von Pyrotechnik im DFB-Pokal-Spiel gegen Greuther Fürth bezahlen. Eine Rekordstrafe für den Verein. Die Täter sind weiterhin unbekannt.