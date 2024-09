2:0 gegen Walldorf FC Homburg feiert dritten Sieg in Folge Stand: 21.09.2024 15:57 Uhr

Der FC Homburg bleibt in der Erfolgsspur: Die Grün-Weißen feierten am Samstag in der Regionalliga West mit dem 2:0 gegen Astoria Walldorf den dritten Sieg in Folge.

Mit dem Rückenwind aus sieben Spielen in Folge ohne Niederlage - darunter zuletzt zwei Siege gegen Giessen und Villingen - waren die Homburger am Samstag in die Partie gegen Tabellennachbar FC Astoria Walldorf gegangen.

Allzu überzeugend wirkte das Auftreten der Gastgeber vor rund 1230 Zuschauern im Waldstadion zunächst aber nicht, die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel. Etwas überraschend gingen dann aber doch die Homburger in der 32. Minute durch David Hummel in Führung.

In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel - Torraumszenen wurden absolute Mangelware. Gleich die erste richtige Chance in Durchgang zwei brachte dann aber den zweiten Treffer für die Homburger: Leon Petö versenkte einen Abpraller zur nun schon recht deutlichen Führung.

Walldorf hatte in der Folge nicht mehr wirklich etwas entgegenzusetzen - Homburg darf sich damit über den dritten Dreier in Folge freuen.

Auswärtsspiel in Göppingen steht an

Nächster Gegner für die Homburger ist der Aufsteiger 1. Göppinger SV - die bislang Probleme haben, in der neuen Liga anzukommen und sich im Tabellenkeller bewegen. Anstoß ist am Samstag um 14.00 Uhr in Göppingen.

Über dieses Thema berichtete auch SR 3 Saarlandwelle in Sport und Musik am 21.09.2024.

