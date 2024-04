5:3-Erfolg für den FCH FC Homburg bei Torfestival in Offenbach erfolgreich Stand: 12.04.2024 21:25 Uhr

Die Zuschauerinnen und Zuschauer kamen am Freitag bei der Partie zwischen den Kickers Offenbach und dem FC Homburg auf ihre Kosten. Acht Tore fielen insgesamt in 90 Minuten. Der FCH tütete mit einem 5:3 gegen Offenbach seinen zweiten Sieg in Folge ein.

Der FC Homburg wollte, nach seinem Heimsieg gegen die TSG Balingen vergangene Woche, auch an diesem Freitag mit einem weiteren Erfolgserlebnis bei den Kickers Offenbach die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Doch in der Anfangsphase lief es für den FCH überhaupt nicht nach Plan.

Offenbach trifft in Anfangsphase dreifach

Bereits in den 8. Spielminute gab es für die Gäste die erste kalte Dusche. Dominik Wanner traf zum 1:0 für die Hausherren. Nur zwei Minuten später erhöhte Marc Wachs durch seinen Treffer auf 2:0 für Offenbach.

Doch für die Saarländer kam es wenige Minuten später noch dicker: Wanner schnürte mit einem weiteren Tor seinen Doppelpack - die Partie schien für Homburg bereits früh gelaufen zu sein.

FCH bleibt dank Mendler und Harres weiter im Spiel

Die Homburger steckten aber nicht auf. In der 16. Minute verkürzte zunächst Markus Mendler zum 1:3, bevor Phil Harres dann noch vor der Halbzeitpause das 2:3 aus Homburger Sicht erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch für beide Mannschaften in die Kabinen.

Homburg übernimmt in der 2. Hälfte die Führung

Nach der Pause drehten die Saarländer dann richtig auf und stellten die Partie auf den Kopf. Vor allem Harres zündete in der zweiten Halbzeit den Turbo. Wenige Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Harres zum 3:3 ausglich.

In der 70. Minute traf Harres dann erneut: 4:3 für Homburg. Damit gingen die Saarländer nach dem 0:3-Rückstand das erste Mal im Spiel in die Führung. Den Schlussstrich setzte David Hummel (86.) zum 5:3-Entstand für Homburg. Nächste Woche ist TuS Koblenz in Homburg zu Gast.

