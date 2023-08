Sensation im Waldstadion FC 08 Homburg wirft Darmstadt aus dem DFB-Pokal Stand: 14.08.2023 19:53 Uhr

Der FC Homburg hat die Sensation geschafft: Der Regionalligist hat in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten SV Darmstadt 98 geschlagen. Im heimischen Waldstadion setzte sich der FCH mit 3:0 durch. Die Mannschaft hat damit die zweite Runde im Pokal erreicht.

In der Saison 1995/96 gewann der FC Homburg zum letzten Mal ein Spiel im DFB-Pokal. Damals führte der Weg sogar bis ins Viertelfinale. Seitdem schied der FCH bei fünf weiteren Teilnahmen immer in der ersten Runde aus.

FCH geht früh in Führung

Am Montag hat der FCH diese Negativ-Serie nun durchbrochen. Die Grün-Weißen kamen von Beginn an gut in die Partie. Bereits in der 10. Spielminute brachte Markus Mendler den FC Homburg im heimischen Waldstadion früh in Führung.

Bundesligist Darmstadt konnte sich gegen Homburg auch im Anschluss nicht richtig durchsetzen. Die Hessen fanden in der geschlossen arbeitenden Defensive des FC Homburg kaum Lücken, sodass sich kein Abschluss ergab.

Die erste nennenswerte Offensivaktion zeigten die Lilien in der 36. Minute mit einem etwas zu hoch angesetzten Kopfball durch Hornby. Mit dem Zwischenstand von 1:0 für die Gastgeber ging es in die Kabinen.

Homburg sorgt für Sensation

Kurz nach dem Seitenwechsel setzte das Team von Trainer Danny Schwarz dann noch einen drauf. In der 49. Minute traf Michael Heilig zum 2:0 für die Homburger nach einer Freistoßflanke von Mendler.

Die Darmstädter attackierten danach druckvoller. Dennoch gelang es ihnen nicht, gegen die Grün-Weißen zu punkten. In der 81. Minute konnten stattdessen wieder die Homburger Fans jubeln. Phil Harres erzielte das 3:0 für sein Team.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit bekamen die Lilien dann noch einen Elfmeter zugesprochen nach einem Foul an Oscar Vilhelmsson. Doch der Homburger Keeper Tom Kretzschmar hielt den von Filip Stojilković geschossenen Elfmeter und machte damit die Sensation für den FCH perfekt.

Zweite Runde wird im Oktober ausgelost

Neben Regionalligist Homburg hat auch der Drittligist 1. FC Saarbrücken die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal erreicht. Gegen wen die Teams dann antreten müssen, entscheidet sich erst am 1. Oktober. Im Dortmunder Fußballmuseum werden dann die Partien ausgelost.

Aus für saarländische Frauen im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal der Frauen sind die beiden saarländischen Vereine in der ersten Runde ausgeschieden. Die Fußballerinnen der SV Elversberg unterlagen Hegnach am Sonntag mit 0:1. Auch der 1. FC Riegelsberg scheiterte in der ersten Runde. Die Riegelsbergerinnen verloren gegen Offenbach mit 0:2.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 14.08.2023 berichtet.

Mehr zum DFB-Pokal