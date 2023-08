„Heimspiel“ in Saarbrücken Elversberg verliert im Ludwigspark gegen Rostock Stand: 05.08.2023 15:08 Uhr

Die SV Elversberg hat im Saarbrücker Ludwigspark den ersten Sieg in der 2. Liga erneut verpasst. Am Samstagnachmittag verloren die Saarländer gegen Hansa Rostock unglücklich mit 1:2.

Leonie Holz

Lange hat es gedauert, bis an diesem Samstag in der 2. Bundesliga ein Tor fiel. Die erste Halbzeit blieb sowohl in Saarbrücken als auch in Hamburg und Kiel torlos. Erst in der 56. Minute brachte Carlo Sickinger die SV Elversberg im Saarbrücker Ludwigspark gegen Hansa Rostock nach einem Eckstoß in Führung.

Erste Halbzeit torlos

Die Tore waren jedoch so ziemlich das Einzige, was zur Halbzeit gefehlt hatte. Rostock erwischte den besseren Start, konnte das aber nicht umsetzen. Stattdessen fand Elversberg in seinem Ausweich-Zuhause zunehmend besser ins Spiel.

Kurz vor der Pause hatten die Elversberger sogar eine Doppelchance. Semih Sahin scheiterte aber am Rostocker Torwart Markus Kolke, der zweite Versuch durch Sickinger traf nur den Pfosten.

Elfmeter für Elversberg

Elversberg-Kapitän Robin Fellhauer musste in der 81. Minute wegen einer Verletzung am Oberschenkel das Feld verlassen, für ihn kam Lukas Plinckert.

Kurz vor Schluss sorgt eine SVE-Ecke am zweiten Pfosten für Chaos im Ludwigspark. Rostocks Sarpeet Singh fiel unglücklich in die Beine von Luca Schnellbacher. Nach einigem Hin und Her mit dem Videoassistenten gibt der Schiedsrichter Elfmeter für Elversberg.

Rostock trifft in der Nachspielzeit

Den besorgte Jannik Rochelt auch, verschoss aber. Wahid Faghir traf beim unmittelbaren Nachschuss, doch der Videoassistent entschied, das Tor nicht anzuerkennen, weil der 20-jährige Däne zu früh gestartet war.

Es folgte fast eine Viertelstunde Nachspielzeit. Auch da gab es wieder lange Diskussionen mit dem Videoassistenten. In der 100. Minute schaffte der eine halbe Stunde zuvor eingewechselte Juan José Perea für Rostock den Ausgleich und trifft drei Minuten später noch ein zweites Mal.

In der Liga-Tabelle rutscht Elversberg damit vorläufig auf den elften Platz ab, gleichauf mit Osnabrück, die am Freitag gegen Paderborn 1:1 gespielt hatten. Das nächste Liga-Spiel für die Elversberger steht am 18. August auf dem Betzenberg in Kaiserslautern an - ein Abendspiel. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Elversberg vor dem ersten Heimspiel gegen Rostock Nach dem ersten Punkt in der 2. Bundesliga will die SV Elversberg am Samstag gegen Hansa Rostock nachlegen. Das erste "Heimspiel" findet allerdings im Saarbrücker Ludwigspark statt.

Bilder aus der Partie sehen Sie im SR Fernsehen dann am Sonntagabend in der Sportarena ab 21.45 Uhr. In der Mediathek sind sie aus lizenzrechtlichen Gründen erst ab Dienstag zu finden.

Mehr zur SV Elversberg in der 2. Bundesliga