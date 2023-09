Triumph im Aufsteigerduell Elversberg siegt souverän in Wiesbaden Stand: 23.09.2023 15:00 Uhr

Dritter Sieg in Folge für die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga: Die Saarländer triumphierten am Samstag im Aufsteigerduell mit 2:0 über den SV Wehen Wiesbaden und belegen nun einen einstelligen Tabellenplatz.

Kai Forst

Die SV Elversberg ist endgültig in der 2. Bundesliga angekommen. Nach den Siegen gegen Osnabrück und den HSV konnten die Saarländer am Samstag den dritten Dreier in Folge einfahren. Gegen Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden setzten sich die Saarländer in souveränder Manier mit 2:0 durch.

Coach Horst Steffen nahm nach dem Coup gegen den HSV zwei Wechsel in der Startelf vor. Paul Stock und Manuel Feil begannen für den verletzten Carlo Sickinger und Bayern-Leihgabe Paul Wanner, der nicht im Kader stand.

Jacobsen vom Punkt

Und die Gäste aus Elversberg starteten besser in die Partie und zwangen die Hausherren zu frühen Fehlern. In der 19. Minute dann eine Flanke von außen in den Wiesbadener Strafraum. SVE-Angreifer Luca Schnellbacher wurde beim Abschluss-Versuch gefoult – Strafstoß für die SVE. Und Mittelfeld-Mann Thore Jacobsen verwandelte souverän zum 1:0.

Auch in der Folge bestimmte die SVE das Spielgeschehen, die Hessen präsentierten sich in den ersten 45 Minuten erschreckend schwach und brachten offensiv kaum etwas zustande. Allerdings versäumte es die SVE, durch ihre zum Teil guten Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

Schnellbacher bleibt in der Kabine

Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste Coach Steffen reagieren: Luca Schnellbacher hatte sich bei der Elfmeter-Situation in der ersten Halbzeit offenbar verletzt. Für ihn kam der junge Stürmer Wahid Faghir. Die bislang schwachen Hausherren wechselten gleich drei Mal. Und das zeigte Wirkung: Wiesbaden kam wesentlich agiler aus der Kabine. Doch die SVE stellte sich gut darauf ein und ließ weiter wenige Chancen zu.

Joker Faghir sticht

In der 77. Minute dann eine Großchance für Joker Faghir, der plötzlich allein vor dem Wiesbadener Keeper auftauchte – aber vergab. Doch nur eine Minute später machte es die 20-jährige Leihgabe des VfB Stuttgart besser: Nach einem Pass von Neubeuer war Faghir schneller am Ball als der Verteidiger und schob zum 2:0 ein. Die Entscheidung - denn auch in der Folge blieb der SV Wehen Wiesbaden ungefährlich.

Achter Tabellenplatz

Die Elversberger hingegen klettern durch den dritten Sieg in Folge auf den achten Tabellenplatz und sind mit zehn Zählern nun punktgleich mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli, die die Plätze neun und acht belegen.

Für die SVE geht es am Sonntag, 1. Oktober, weiter. Dann steht das Heimspiel gegen Greuther Fürth an. Anstoß ist um 13.30 Uhr

