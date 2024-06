Trainingsauftakt bei Saar-Vereinen Elversberg, Saarbrücken und Homburg starten mit Vorbereitung auf neue Saison Stand: 21.06.2024 17:24 Uhr

Für die SV Elversberg, den 1. FC Saarbrücken und den FC Homburg ist die Sommerpause wieder vorbei – die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Auch wenn die Mannschaften bisher kein klares Ziel ausgegeben haben, die Ansprüche der FCS- und FCH-Fans sind bekannt: Eine weitere Saison ohne Aufstieg sollte nicht verstreichen.

Zweitligist SV Elversberg bereitet sich ab Samstag auf die kommende Saison vor. Nach Vereinsangaben startet das erste gemeinsame Mannschaftstraining um 11.00 Uhr auf dem Trainingsgelände in St. Ingbert – unter anderem mit den Neuzugängen Elias Baum, Mohammad Mahmoud und mit Daniel Pantschenko, der nach seiner Leihe zum luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen wieder nach Elversberg zurückgekehrt ist.

Pantschenko ist seit 2016 für die SVE im Einsatz und erhielt dort im vergangenen Sommer seinen ersten Profi-Vertrag. Um seine Entwicklung voranzutreiben und ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen, wechselte er vor einem Jahr auf Leihbasis nach Luxemburg. In der BGL Ligue kam der 21-Jährige dabei 2023/2024 auf 17 Einsätze.

Vor dem Start in die 2. Bundesliga Anfang August hat die SVE zudem noch einige Testspiele zu bestreiten, unter anderem am 30. Juni gegen Eintracht Trier oder am 23. Juli gegen Bundesligist TSG Hoffenheim.

Auch Saarbrücken und Homburg starten in die Vorbereitung

Beim 1. FC Saarbrücken geht es am kommenden Dienstag mit der Vorbereitung auf die nächste Drittligasaison los. Die Uhrzeit will der Verein noch bekanntgeben. Klar ist aber: Auf dem FCS-Sportfeld in Saarbrücken sind dann auch erstmals Lasse Wilhelm, Till Schumacher, Maurice Multhaup und Torhüter Phillip Menzel zu sehen. Auch beim FCS sind einige Testspiele schon fix – etwa am 20. Juli gegen den Bundesligaabsteiger SV Darmstadt 98.

Regionalligist FC Homburg startet am Sonntag um 14.00 Uhr im Waldstadtion mit der Vorbereitung. Neben dem "Kickoff" findet nach Vereinsangaben außerdem ein buntes Rahmenprogramm für Fans statt. Dabei sollen auch alle Spieler, insbesondere die Neuzugänge, ausführlich vorgestellt werden. Zudem soll das neue Heimtrikot dem Publikum präsentiert werden.

DFB-Pokalspiele für SVE und FCS am 18. August

Für die SVE und den FCS wird es am 18. August wieder richtig ernst: Beide Mannschaften kämpfen dann um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Die Blau-Schwarzen treffen dabei im Ludwigsparkstadion auf Zweitligist FC Nürnberg, die SVE tritt auswärts gegen Oberligist VfV Hildesheim an.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 21.06.2024 berichtet.

