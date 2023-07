2:0-Sieg gegen Drittligisten Elversberg gewinnt Testspiel gegen Waldhof Mannheim Stand: 22.07.2023 15:21 Uhr

Bei ihrem letzten Testspiel vorm Start in die Zweite Liga hat die SV Elversberg wieder einen Sieg einfahren können. Das Team von Trainer Horst Steffen setzte sich mit 2:0 gegen Drittligist Waldhof Mannheim durch.

Nach der Niederlage gegen Zweitligaabsteiger SV Sandhausen am vergangenen Mittwoch stand für die SV Elversberg am Samstag ihr letztes Testspiel vor dem Start der neuen Saison an.

In Eppstein traf die SVE auf ihren ehemaligen Ligakonkurrenten Drittligist Waldhof Mannheim. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen kam gut in die Partie. Bereits in der zweiten Minute konnte Jannik Rochelt sein Team mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung bringen.

Start in 2. Bundesliga gegen Hannover

Auf das zweite Tor mussten die Fans dann länger warten. Es fiel in der 89. Minute durch Paul Stock.

Kommende Woche steht für die SV Elversberg nun die Premiere in der 2. Bundesliga an. Das Team reist dafür zu Hannover 96. Die Partie beginnt um 13.00 Uhr.

