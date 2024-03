Zu Hause gegen Tabellenzweiten Elversberg empfängt Kiel: Coach Steffen gehen die Spieler aus Stand: 15.03.2024 16:13 Uhr

Elversbergs Trainer Horst Steffen plagen Personalsorgen. Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel gehen dem Zweitligisten die Spieler aus. Zum Verletzungspech kommt jetzt auch noch eine Erkältungswelle.

Matthew Genest-Schön

Horst Steffen muss improvisieren – gezwungenermaßen. Bereits beim Auswärtssieg gegen Greuther Fürth konnte der Trainer der SV Elversberg nicht einmal genug Spieler für eine volle Auswechselbank nominieren. Und die Personallage beim Überraschungsaufsteiger der 2. Bundesliga spitzt sich immer weiter zu.

Zu den Langzeitverletzten Frederik Jäkel, Marcel Correia (beide Kreuzbandriss) und Patryck Dragon (Knie-OP) gesellen sich im Moment noch viele weitere Namen: Mit Kapitän Kevin Conrad (Innenbandanriss) und Carlo Sickinger (Oberschenkel) sind zwar zwei Innenverteidiger schon wieder im Aufbautraining, insbesondere für Sickinger kommt ein Einsatz aber wohl noch zu früh.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 16. März, 13.00 Uhr

Wo: Stadion an der Kaiserlinde

Stream: Live im Audio-Stream bei Sportschau.de

Steffen zu Startformationen: "Muss nicht jeder wissen"

Auch Stürmer Wahid Faghir (Oberschenkel), Außenverteidiger Arne Sicker (Bänderriss) und Mittelfeldmotor Semih Sahin (Muskelfaserriss) fallen weiter aus.

Sportschau-Audiostream SV Elversberg gegen Holstein Kiel Am Samstag hören Sie hier ab 13.00 Uhr den Audio-Livestream zur Partie SV Elversberg gegen Holstein Kiel.

Ungewöhnlich geheimnisvoll äußert sich Steffen vor dem Spiel zu möglichen Startformationen. „Wir sind grad in einer Phase, da muss nicht jeder wissen, wer wann wiederkommt oder in der Anfangself steht – da müssen wir jetzt nicht unbedingt Vorlagen geben“, so der Trainer mit Blick auf die aufmerksam lauschende Konkurrenz.

Zehn SVE-Spieler drohen auszufallen

Weil der „Creative Director“ der SVE, Jannick Rochelt, ebenso wie Maurice Neubauer erkältet sind, muss Trainer Steffen fast auf eine gesamte Startformation verzichten.

Sollte Rochelt tatsächlich am Samstag ausfallen, wird noch mehr Druck auf Fürth-Dreierpacker Paul Stock und Top-Talent Paul Wanner liegen. Die 18-jährige Leihgabe des FC Bayern München ist gerade erneut für die U20-Länderspiele von DFB-Coach Hannes Wolf nominiert worden.

Dennoch gibt sich Steffen vorsichtig optimistisch: „Wir haben es in dieser Saison immer wieder geschafft, überraschende Siege und überraschende Punkte zu holen.“

Kiel: Nur eine Niederlage aus letzten sechs Spielen

Holstein Kiel dagegen kann beinahe aus dem Vollen schöpfen. Störche-Coach Marcel Rapp muss lediglich auf Fiete Arp und Marco Komenda verzichten. Nach dem Stotterstart ins neue Jahr haben sich die Hanseaten wieder gefangen.

Nur eine Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen – und die gegen Ligaprimus FC St. Pauli – zeigen, warum Holstein zurecht wieder auf Platz zwei der Tabelle steht.

Steffen: „Brauchen auch das nötige Glück“

Besonders Steven Skrzybski (8 Saisontore), Tom Rothe (8 Saisonvorlagen) und Ex-Nationalspieler Lewis Holtby (3 Tore, 7 Vorlagen) bilden, gemeinsam mit dem HSV, die zweitstärkste Offensive der Liga. Kiel überzeugt in dieser Saison aber nicht nur im Sturm (47 Saisontore), sondern stellt zusätzlich die zweitstärkste Abwehr (43 Gegentore) – auch dank Torhüter Timon Weiner.

„Das ist ein Gegner, der uns alles abverlangt. Da werden wir auch wieder ein paar glückliche Momente brauchen“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen und erinnert an das Hinspiel. Da lagen die Störche lange vorn, hätten durch zahlreiche Großchancen auch längst den Sieg klarmachen müssen, doch das nötige Spielglück und SVE-Torhüter Nicolas Kristof hielten die Saarländer im Spiel.

Luca Schnellbachers sehenswerter Heber Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für den dann doch glücklichen 1:1-Ausgleich und -Endstand.

Aus der Not eine Tugend machen

Die vielen Ausfälle könnten aber auch einen positiven Effekt auf die Mannschaft haben, hofft der SVE-Trainer. „Da ist der Aspekt, dass dadurch alle näher zusammenrücken – wenn auch Spieler zu Einsätzen kommen, die davor etwas hintendran waren“, sagt Steffen und wünscht sich, dass die bisherigen „Bankdrücker“ wie Dominik Martinovic, der gegen Fürth sein erstes Zweitligator erzielte, oder Luca Dürholtz diese Einsatzchancen für sich nutzen können.

Mit stark ausgedünntem Kader und einem Gegner mit berechtigten Aufstiegsambitionen droht der SV Elversberg ein echter Brocken am kommenden Samstag zuhause im Stadion an der Kaiserlinde.

Aber die SVE hat in dieser Saison schon öfter gezeigt, dass genau in solchen misslichen Situationen mit ihr zu rechnen ist. Die Saarländer sind am Samstag zwar klarer Außenseiter gegen Holstein Kiel – doch Überraschungen sind in den letzten Jahren zur Elversberger Kernkompetenz geworden.

Dennoch sehnen sich Trainer und Spieler sicher nach der anstehenden Länderspielpause – die bringt dann nach dem Spiel gegen Holstein Kiel hoffentlich auch einige gute Neuigkeiten aus dem Elversberger Lazarett mit sich.

Das Spiel im SR

Der SR überträgt das Spiel live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Das gesamte Spiel gibt es im Audio-Livestream auf Sportschau.de oder in der Sportschau-App. Nach dem Spiel bietet SR.de eine erste ausführliche Zusammenfassung an.

Aufgrund der TV-Rechte darf der SR am Samstag keine Spielbilder der Partie SV Elversberg – Holstein Kiel zeigen. Eine ausführliche TV-Zusammenfassung mit den Highlights gibt es in der sportarena am Sonntag um 22.15 Uhr.

Mehr zur SV Elversberg