Nach 4:0 gegen Hertha Elversberg dominiert Kicker Elf des Tages Stand: 03.03.2025 17:27 Uhr

Nach der Gala-Vorstellung der SV Elversberg gegen Hertha BSC Berlin stehen gleich vier Spieler der SVE in der "Elf des Tages" des Fachmagazins Kicker. Kein anderes Team konnte den Kicker an diesem Spieltag mehr überzeugen.

Kai Forst

4:0 gegen den Traditionsclub Hertha BSC Berlin: Zweitligist SV Elversberg hat am Sonntag mit einer überzeugenden Leistung weitere drei Punkte eingefahren und ist nun mit 39 Zählern nur noch einen Punkt von einem Aufstiegsplatz entfernt.

Die Leistung der SVE am Sonntag war sogar so gut, dass das Fachmgazin Kicker gleich vier Spieler in die Elf des 24. Spieltags der 2. Bundesliga gewählt hat. Überzeugt haben die Kicker-Redaktion dabei gleich beide Außenverteidiger der SVE.

Sowohl Elias Baum als auch Maurice Neubauer stehen in der Wochenauswahl. Für Baum, der von Bundesligist Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist und im Sommer dorthin zurückkehren wird, ist es bereits die vierte Nominierung in die Elf des Tages. Neubauer steht bereits zum zweiten Mal in der Auswahl.

Sahin mit Kicker-Note 1,5

Eine Premiere feiert Mittfeldstratege Semih Sahin, der mit einer Kicker-Note von 1,5 zum ersten Mal in der Elf des Tages vertreten ist. Sahin war lange verletzt und steht der SVE erst seit dem Rückrundenstart am 19. Januar wieder zur Verfügung.

Auch Rechtsaußen Lukas Petkov darf sich zum ersten Mal in dieser Saison über eine Nominierung freuen. Der 24-Jährige wechselte im Sommer vom FC Augsburg an die Kaiserlinde.

Spitzenspiel gegen FCK

Nach der Gala-Vorstellung gegen Hertha steht am Freitagabend ein Spitzenspiel und Derby an. Es geht gegen den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer siegten am Wochenende souverän mit 3:0 gegen Regensburg und sind nach der Niederlage des Hamburger SV nun punktgleich mit den Hanseaten. Anstoß ist am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Betzenberg.

