In Gesprächen mit der Stadt "Eklatanter Mangel": 1. FC Saarbrücken denkt offenbar über Mietminderung nach Stand: 09.02.2024 19:50 Uhr

Nach dem abgesagten Pokal-Viertelfinale hat sich der 1. FC Saarbrücken nun offiziell zu Fragen, die sich viele Fans stellen dürften, geäußert – etwa dazu, ob über eine Ausweichspielstätte oder eine Mietminderung nachgedacht wird.

mit Informationen von Frank Grundhever

Der 1. FC Saarbrücken spricht nach dem abgesagten Pokalspiel am Mittwoch eigenen Angaben zufolge auch über eine potenzielle Mietminderung mit der Stadt, die Vermieterin des Ludwigsparks ist. "Das Thema Stadionmiete ist bei einem so eklatanten Mangel mit Sicherheit auch Gegenstand der Gespräche", bestätigte FCS-Geschäftsführer Christian Seiffert dem SR.

Dass der DFB höchstselbst entschieden habe, das Liga-Spiel des FCS gegen Unterhaching abzusagen, sei auch als Abmahnung an die Stadt und den Verein zu verstehen. Es sei jetzt "hoffentlich jedem klar, dass keine weiteren Spielabsagen oder Spielabbrüche mehr dazukommen dürfen", so Seiffert.

Übernimmt der FCS künftig die Rasenpflege?

Mit der Spielabsage gegen Haching habe die Stadt andererseits Zeit gewonnen, den Rasen so schnell wie möglich wieder in einen akzeptablen Zustand zu bekommen. Denn klar sei für den FCS auch: "Unsere Spielstätte ist und bleibt der Ludwigspark. Das bedeutet, wir haben überhaupt kein Interesse, an eine andere Option, ein anderes Stadion zu denken", sagt Seiffert. Das werde man auch gegenüber dem DFB vertreten.

Dafür sei auch denkbar, dass der Verein die Rasenpflege künftig selbst in die Hand nehmen wird. "Gedankenspiele gibt es viele. Da müssen wir wirklich auch die grundlegenden Gespräche abwarten, wer jetzt was macht, wie das Konstrukt eben sein soll. Und dann wird es eine Entscheidung geben."

Pokal-Viertelfinale jetzt am 12. März

Eine der vielen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Spielabsage hat der DFB inzwischen gefällt – mit der Terminierung des Nachholspiels. Demnach wird das Pokal-Viertelfinale jetzt am 12. März im Ludwigsparkstadion stattfinden. Anstoß ist um 20.30 Uhr, das ZDF überträgt wieder live. Spätestens bis dahin sollte der Rasen also in einem spielfähigen Zustand sein.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 09.02.2024 berichtet.

