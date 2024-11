Badminton Open in Saarbrücken Efler im Halbfinale - Seidel und Hess raus Stand: 01.11.2024 18:20 Uhr

Linda Efler vom 1.BC Bischmisheim hat bei den Badminton Open in der Saarbrücker das Doppel-Halbfinale erreicht. Für Marvin Seidel und Daniel Hess war hingegen im Viertelfinale Schluss.

Linda Efler vom 1.BC Saarbrücken- Bischmisheim hat bei den Badminton Open in der Saarbrücker Saarlandhalle zusammen mit Thuc Phuong Nguyen vom 1. BC Wipperfeld das Doppel-Viertelfinale gewonnen. Sie trafen am Freitag auf die Schottinnen Julie Macpherson und Ciara Torrance, die sie in zwei Sätzen besiegten.

Efler und Nguyen konnten den ersten Satz mit 21:11 für sich entscheiden. Den zweiten Satz gewannen sie mit 21:14 an das Duo Efler/.

Seidel und Hess ausgeschieden

Marvin Seidel und Daniel Hess vom 1.BC Bischmisheim sind hingegen im Viertelfinale ausgeschieden. Sie traten erstmals gemeinsam im Doppel an. Am Freitag unterlagen sie den Dänen Daniel Lundgaard und Mads Vestergaard in zwei Sätzen.

Den ersten Satz verloren die beiden Deutschen nur knapp mit 19:21. Den zweiten Satz mussten Seidel und Hess mit 17:21 an das dänische Doppel abgeben. Die Badminton Open in der Saarbrücker Saarlandhalle gehen noch bis Sonntag.

