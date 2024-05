Verabschiedung an der Kaiserlinde Diese Spieler verlassen die SV Elversberg Stand: 25.05.2024 20:06 Uhr

Die erste Zweiliga-Saison der SV Elversberg ist vorbei. In der kommenden Spielzeit werden einige Gesichter nicht mehr an der Kaiserlinde zu sehen sein. Auch eine echte Vereinslegende sagt Tschüss.

Auch wenn das letzte Saisonspiel am Sonntag gegen den Karlsruher SC klar verloren ging: Die SV Elversberg kann zufrieden auf die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte zurückblicken. Vor allem in der ersten Saisonhälfte hatte die Truppe von Coach Horst Steffen über weite Strecken überzeugt und wichtige Punkte für das große Ziel Klassenerhalt gesammelt.

Neben der gebührenden Saisonabschluss-Feier mit den Fans, gab es am vergangenen Sonntag im Stadion an der Kaiserlinde aber auch jede Menge Wehmut. Denn insgesamt acht Spieler verlassen nun den Verein.

Kapitän Conrad hört auf

Dass Kapitän Kevin Conrad seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, ist bereits seit einigen Wochen bekannt. Vor allem zuletzt mehrere Verletzungen haben den 33-Jährigen zu diesem Schritt bewogen. Der Innenverteidiger kam im Sommer 2020 aus Mannheim und absolvierte mehr als 100 Spiele für die SVE.

Neben Conrad werden sich zwei weitere Routiniers aus Elversverg verabschieden - Marcel Correia und Kevin Koffi. Während Innenverteidiger Correia in der vergangenen Saison in der 3. Liga noch absolute Stammkraft in der Defensive war, musste der 35-Jährige in dieser Spielzeit verletzungsbedingt fast komplett pausieren. Ob Correia weitermacht und - falls ja - zu welchem Verein er wechselt, ist noch nicht bekannt.

Glasige Augen und einen dicken Kloß im Hals hatten am Sonntag sicherlich viele Fans bei der Verabschiedung von Vereinslegende Kevin Koffi. Abgesehen von einem einjährigen Zwischenstopp beim SV Waldhof Mannheim in der Saison 2019/2020 war Koffi seit Sommer 2017 für die SVE im Einsatz.

Mit insgesamt 186 Pflichtspiel-Einsätzen liegt „Vino“ in der Liste der Rekordspieler der SV Elversberg auf Platz vier – die vereinsinterne Liste der Toptorjäger führt der Mittelstürmer mit insgesamt 74 Toren unangefochten an. Coach Horst Steffen würdigte die Leistung des 38-Jährigen für den Verein am Sonntag, indem er ihn noch einmal von Beginn an auflaufen ließ.

Jacobsen und Wanner verlassen den Club

Adieu sagte am Sonntag auch Mittelfeldspieler Thore Jacobsen. Der 27-Jährige stand zwei Jahre bei der SVE unter Vertrag. In der Drittliga-Saison 2022/2023 absolvierte Jacobsen 37 Pflichtspielen in der Startelf, in der aktuellen Zweitliga-Spielzeit kommt er auf 29 Einsätze, davon 17 von Beginn an.

Und auch das große Talent im offensiven Mittelfeld, Paul Wanner, wird nicht mehr im Stadion an der Kaiserlinde zu bestaunen sein. Der 18-Jährige wurde im vergangenen Sommer vom FC Bayern München ausgeliehen und kehrt nun wieder zu seinem Verein zurück. Wanner prägte das Offensivspiel der Elversberger und erzielte sechs Tore und bereitete vier Treffer vor.

Auch Vandermersch und Faghir gehen

Ebenso endet die Leihe von Hugo Vandermersch und Wahid Faghir. Vor allem Vandermersch avancierte unmittelbar nach seiner Ankunft zum Stammspieler und war vor allem auf der rechten defensiven Außenbahn gesetzt. Der 25-Jährige kehrt nun zum französischen Zweitligisten SM Caen zurück.

Wahid Faghir - vom VfB Stuttgart ausgeliehen - zeigte insbesondere zu Saisonbeginn, was für ein gefährlicher Stürmer er ist. Der 20-Jährige erzielte in den ersten sieben Partien drei Treffer. Doch dann kam das Verletzungspech, wodurch er viele Wochen ausfiel und nicht wieder zur alten Form fand.

Schließlich wird auch Sebastian Saftig die SVE verlassen. Saftig war vor knapp drei Jahren als U19-Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum der SVE ins Profi-Team aufgerückt. Er kam insbesondere im ersten Aufstiegsjahr der SVE zum Einsatz. In der nun beendeten Saison spielte der 22-Jährige keine Minute.

