Auslosung am 2. April Die Halbfinalisten für den Saarlandpokal stehen fest Stand: 26.03.2025 20:59 Uhr

Die Saarland-Ligisten Palatia Limbach und Borussia Neunkirchen sind am Mittwochabend in das Halbfinale des Saarlandpokals eingezogen. Damit ist jetzt klar, welche vier Teams in den beiden Halbfinals auf dem Platz stehen. Wer auf wen trifft, entscheidet sich allerdings erst am 2. April.

Mit Ende der letzten zwei Viertelfinalspielen am Mittwoch sind nun die letzten vier Teilnehmer im Saarlandpokal bekannt. Am Mittwochabend qualifizierte sich Saarland-Ligist Palatia Limbach durch einen 5:0-Erfolg gegen den Oberligisten SV Auersmacher.

Außerdem setzte sich Borussia Neunkirchen im Duell zweier Saarlandligisten gegen Hertha Wiesbach mit 2:0 durch.

1. FC Saarbrücken kämpfte im Viertelfinale

Am Freitag vergangene Woche war bereits der 1. FC Saarbrücken als erster ins Halbfinale des Saarlandpokals eingezogen - in einem unerwartet hart umkämpften Spiel, dass die Blau-Schwarzen am Ende mit 3:2 für sich entscheiden konnten.

Klarer war der Sieg für den FC Homburg, der am Dienstag gegen den FSV Jägersburg den Einzug in die letzten Vier klar machte. Die Tore in der Partie fielen trotz der Überlegenheit der Homburger erst spät im Match.

Auslosung der Halbfinal-Gegner

Damit stehen die vier Vereine, die in den Halbfinals um den Einzug ins Finale kämpfen fest. Ebenso der Termin, wann die Mannschaften aufeinandertreffen - für den 30. April sind die beiden Partien angesetzt. Wer gegen wen antritt, wird aber erst noch ausgelost, am 2. April um 18.00 Uhr. Der Saarländische Fußballverband zeigt die Auslosung live auf seiner Facebook-Seite.

Die Sieger der Halbfinalspiele werden dann im Finale am 24. Mai aufeinandertreffen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 26.03.2025 berichtet.

