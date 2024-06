Trendspiel Cornhole - ein Spiel für alle Der größte Cornhole-Verein Deutschlands ist im Saarland Stand: 27.06.2024 12:30 Uhr

Cornhole ist ein "Brettspiel der besonderen Art. Cornhole hat sogar inzwischen eine eigene Bundesliga. Der größte Verein Deutschlands trainiert in Landsweiler-Reden.

Reporter: Max Zettler/Onlinefassung: Dagmar Scherer

Pünktlich um 19.00 Uhr füllt sich die Klinkenthalhalle in Landsweiler-Reden. Es ist Training der TGL Titans Cornhole - Deutschlands größtem Cornhole-Spieler Verein.

Auf dem Boden stehen einige lange Holzbretter mit einem Loch im oberen Drittel. In den Händen halten die Spielerinnen und Spieler bunte quadratische Säckchen. Mehr braucht es nicht, um Cornhole zu spielen.

Ein Brett mit Loch und ein Säckchen

Cornhole ist ein Wurfspiel, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Gespielt wird mit einem schräg aufgestellten Brett mit Loch, geworfen mit einem kleinen Säckchen.

"Im Optimalfall trifft man das Loch, aber Primärziel ist erstmal, das Säckchen auf dem Brett zu platzieren", so ein Spiele des Vereins. Landet das Säckchen auf dem Brett, gibt es einen Punkt. Landet es direkt im Loch, gibt es drei Punkte.

Es ist schwieriger, als es aussieht

Bei den versierten Titans flutscht eigentlich jedes Säckchen direkt ins Loch, aber so einfach wie es in der Halle aussieht, ist es nicht. Das Säckchen wiegt fast ein halbes Kilo und das muss über acht Meter weit auf das lange Brett fliegen. Selbst bei den erfahrenen Spielerinnen und Spielern löst so ein Treffer noch jedes Mal Glücksgefühle aus.

Wer's ausprobiert, bleibt dabei

"Ja, es ist ein sehr interessantes Spiel", so einer der Cornhole-Titans. Und es sei durchaus sehr nervenaufreibend, wenn man mit einem gleich starken Gegner trainiere oder spiele. Und hinzu komme der Reiz, immer besser werden zu wollen. "Man muss es einmal probiert haben und dann bleibt man hängen." Das zeigt auch die Erfahrung, die die TGL Titans Cornhole gemacht haben. War man beim Probetraining war, sei geblieben.

Ein Spiel für jedes Alter

Fast fünfzig Mitglieder zählt die Gruppe inzwischen. Etwa die Hälfte davon nimmt an Turnieren teil. Vom Grundschüler bis zum Senior ist jede Altersgruppe vertreten. Dabei gibt es die Cornhole-Sparte in der Turngemeinde Landsweiler-Reden erst seit anderthalb Jahren.

Alles fing klein an

Mario Poepel ist der Abteilungsleiter der Titans. Er hat die Cornhole-Faszination in den Ort gebracht - auch wenn es bisschen gedauert hat, bis die übergesprungen ist. Am Anfang seien es zwei drei Mitspieler aus dem Freundeskreis gewesen. Doch dann sei die Leidenschaft für das Spiel auch auf andere übergesprungen.

Inzwischen spielen die Titans auf hohem Niveau. Erst Mitte Juni haben sie sich für die Deutsche Meisterschaft im Cornhole qualifiziert. Und Mario Poepels Träume sind groß: "Unser erstes Ziel war, Deutschlands größter Cornhole-Verein zu werden. Das hab ich mir wirklich auf die Karte geschrieben, das haben wir geschafft." Sein nächstes Ziel ist es, "einen der Großen in der Cornhole-Szene zu ärgen."

Ein Thema in der "Region am Mittag" am 26.06.2024 auf SR 3 Saarlandwelle