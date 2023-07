Vor Start in 2. Liga Das Team der SV Elversberg im Kader-Check Stand: 28.07.2023 18:55 Uhr

Mit sechs Neuzugängen startet die SV Elversberg in das Abenteuer 2. Liga. Diese sollen in das bestehende Grundgerüst integriert werden. Dabei ist deutlich erkennbar, dass Trainer Horst Steffen und Sportvorstand Nils-Ole Book auch weiterhin auf Kontinuität in der bestehenden Mannschaftsstruktur setzen.

Frank Grundhever

Dieses Prinzip der Kontinuität hatte in den letzten Jahren zu maximalem Erfolg geführt und soll auch in der 2. Liga seine Wirkung entfalten.

Kristof die Nummer 1 im Tor

Auf der Torwartposition dürfte Nicolas Kristof die Nase vorne haben. Der 23-Jährige überzeugte in der Aufstiegssaison in allen Belangen, war ein sicherer Rückhalt und genießt das Vertrauen des Trainerteams.

Neuzugang Tim Boss, der aus Magdeburg kam, hat aber mit Sicherheit Ambitionen und wird Kristof unter Druck setzen wollen. Mit Frank Lehmann steht der SVE ein erfahrener Keeper zur Verfügung, auf dem man immer bauen kann, der sich aber wohl mit Position drei zufrieden geben muss.

Dreier- oder Viererkette in der Abwehr

Alle Defensivspezialisten sind mit beiden Systemen vertraut. Dabei bringen der zuletzt langzeitverletzte Kapitän Kevin Conrad und Marcel Correia jede Menge Erfahrung mit, was in der neuen Liga ein Pfund sein kann. Ob sie die Geschwindigkeit in der 2. Liga auf Dauer mitgehen können, gilt es abzuwarten.

Spannend wird sein, wie sich Robin Fellhauer präsentiert. Viele trauen ihm zu, ohne große Anpassungsschwierigkeiten auf Topniveau aufspielen zu können. Lukas Pinckert, Maurice Neubauer und Nico Antonitsch müssen sich beweisen und kämpfen um die Plätze.

Mit Linksverteidiger Arne Sicker wurde aus Sandhausen ein zweitligaerfahrener Spieler verpflichtet, der die Defensive der SVE aufwerten soll. Die ersten Spiele werden zeigen, ob die Defensive des Aufsteigers robust genug ist, um die Wucht gegnerischer Topstürmer zu stoppen.

Prunkstück Mittelfeld mit Top-Spieler Jacobsen

In der Zentrale ist die SVE ausgenommen gut besetzt. Thore Jacobsen dürfte keinerlei Probleme haben das Niveau der 2. Liga anzunehmen und das Team zu führen. An seiner Seite dürfte Semih Sahin auflaufen und sein großes Talent unter Beweis stellen.

Carlo Sickinger ist sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr einsetzbar. Auf den Seiten streiten sich Manuel Feil, Jannik Rochelt und Neuzugang Joseph Boyamba, der von 1860 München gekommen war, um die Plätze. Luca Dürholtz und Sebastian Saftig sind zudem starke Backups.

Die Offensive kann was

Trotz des Abgangs von Topspieler Nick Woltemade, der zu Werder Bremen zurückkehrte, kann die "Abteilung Attacke" der SVE überzeugen. Luca Schnellbacher spielte eine herausragende Saison und wird auch in der 2. Liga performen. Er kann wie Neuzugang Paul Stock, der aus Steinbach-Haiger kam, sowohl in vorderster Linie als auch "hängend" oder über die Seite eingesetzt werden.

Von Waldhof Mannheim wurde Dominik Martinovic verpflichtet. Die 2. Liga ist Neuland für ihn, doch bei der SVE traut man ihm den Sprung eine Etage höher offenbar zu. Kürzlich wurde noch Talent Wahid Faghir vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Komplettiert wird die Offensive durch den 37-jährigen Kevin Koffi, der auch in fortgeschrittenem Alter in Liga 2 für die ein oder andere Überraschung sorgen soll.

2.-Liga-Startschuss in Hannover

Wenn es am Samstag um 13.00 Uhr gegen Hannover 96 geht, wird sich zum ersten Mal zeigen, ob sich die Mannschaftsteile in der 2. Liga zurecht finden. Der Mitaufstiegskandidat dürfte gleich ein echter Prüfstein sein.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht am 28.07.2023 im SR Fernsehen.

