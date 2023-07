Nachfolger von David Fischer Christian Seiffert ist neuer Geschäftsführer des 1. FC Saarbrücken Stand: 08.07.2023 11:10 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat einen neuen Geschäftsführer. Christian Seiffert ersetzt demnach David Fischer, der den Verein nach sieben Jahren verlassen hat.

Der 1. FC Saarbrücken hat das Amt des Geschäftsführers neu bekleidet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, tritt Christian Seiffert die Nachfolge von David Fischer an. Seiffert habe bereits seit Jahren als Vorstand für Infrastruktur und Spielbetrieb für den FCS gearbeitet. Dabei sei er "maßgeblich an den jährlichen Zulassungsverfahren zur 3. Liga und insbesondere bei der Abwicklung der Heimspieltage beteiligt" gewesen.

Nachfolge von David Fischer

Seiffert löst David Fischer ab, der seit 2016 Geschäftsführer des FCS war; damals war er von den Offenbacher Kickers gekommen. Ende Juni hat Fischer sein Amt abgegeben. Er begründete den Schritt damit, sich einer neuen beruflichen Herausforderung zuwenden zu wollen. Am 1. August wird Fischer seine neue Stelle als "Geschäftsführer Kommunikation" beim Ligakonkurrentne Dynamo Dresden antreten.

