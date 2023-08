WM in Glasgow Bahnrad-Vierer um Lisa Klein verpasst WM-Medaille Stand: 05.08.2023 17:05 Uhr

Der Bahnrad-Vierer der Frauen hat bei der Weltmeisterschaft in Glasgow eine Medaille verpasst. Das deutsche Team mit der Saarländerin Lisa Klein fuhr in der ersten Runde der Mannschaftsverfolgung auf Platz sieben und scheiterte damit an der Qualifikation für den Bronzelauf.

Das einst erfolgsverwöhnte deutsche Bahnrad-Team mit Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lena Charlotte Reißner und der Saarländerin Lisa Klein fuhr am Samstag bei der Weltmeisterschaft in Glasgow in 4:18,527 Minuten auf den siebten Platz. Bis auf das abgeschlagene Kanada waren alle anderen Gegner mindestens knapp sechs Sekunden schneller.

Damit scheiterte die Mannschaft an der Qualifikation für den Bronzelauf und verpasste eine WM-Medaille.

Bundestrainer bleibt optimistisch

"Es war der Wurm drin. Wir haben nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben", erklärte Bundestrainer Andre Korff: "Es lief schon die ganze Zeit nicht rund, gestern nicht und heute nicht. Wir sind nicht in der Formation ins Ziel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben."

Doch der Bundestrainer bleibt trotz der Bruchlandung von Glasgow weiter optimistisch. "Ich bin trotzdem guter Dinge für die Zukunft. Es wird auch weiter unser Ziel sein, bei Olympia irgendwie um die Medaillen zu fahren", erklärte Korff.

Klein verpasste Einzel-Finale

Am Donnerstag hatte Klein bereits den Einzug ins Finale in der Einerverfolgung auf der Bahn knapp verpasst. In der Qualifikation belegte sie mit einer Zeit von 3:25,728 Minuten den sechsten Rang.

