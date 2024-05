106 Kilometer von Volmunster nach Sarreguemines Alessio Magagnotti gewinnt zweite Etappe der Saarland Trofeo Stand: 31.05.2024 19:24 Uhr

Der Italiener Alessio Magagnotti hat die zweite Etappe der Saarland Trofeo gewonnen. Sie führte am Freitag 106 Kilometer von Volmunster nach Sarreguemines. Andrea Montagner verteidigte seine Gesamtführung mit fünf Sekunden Vorsprung.

Der Startschuss für die Saarland Trofeo fiel am Fronleichnamstag. Die erste Etappe, die über 109 Kilometer von Friedrichsthal nach Neunkirchen führte, hatte der Italiener Andrea Montagner gewonnen.

Am Freitag ging es dann von Volmunster nach Sarreguemines: Die 106 Kilometer lange Etappe spielte sich fast vollständig in Frankreich ab. Auch am Freitag ging der Sieg an einen Italiener. Alessio Magagnotti setzte sich im Massensprint vor dem Polen Michal Strzelecki durch. Dritter wurde der US-Amerikaner Ashlin Barry.

Louis Grupp bester Deutscher

Bester Deutscher war erneut Louis Grupp, der als Achter ins Ziel kam. Andrea Montagner verteidigte seine Gesamtführung mit fünf Sekunden Vorsprung.

Am Samstag gibt es zunächst ein Einzelzeitfahren. Am Nachmittag wird dann eine Etappe über 94 Kilometer von Wolfersheim in Richtung Oberwürzbach gefahren. Der SR zeigt die Etappe im Livestream.

36. Saarland Trofeo im Überblick:

Samstag, 1. Juni, 3. Etappe (1. Halbetappe), Einzelzeitfahren: Start des ersten Fahrers um 9.00 Uhr in Ballweiler, Ziel nach neun Kilometern in Ballweiler.

Samstag, 1. Juni, 3. Etappe (2. Halbetappe): Start um 16.30 Uhr in Wolfersheim, Ziel nach 94 Kilometern in Oberwürzbach.

Livestream von 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr.

Sonntag, 2. Juni, 4. Etappe: Start um 10.30 Uhr in Walsheim, Ziel nach 128 Kilometern in Walsheim.

Livestream von 10.20 Uhr bis 13.40 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 31.05.2024 berichtet.

Mehr zur Trofeo Saarland

Montagner gewinnt erste Etappe der Saarland Trofeo Der Italiener Andrea Montagner hat die erste Etappe des Radrennens Saarland Trofeo für sich entschieden. Sie führte am Donnerstag über 109 Kilometer von Friedrichsthal nach Neunkirchen-Furpach.