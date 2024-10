Zweiter Heimsieg der Saison 2:0 gegen Rostock – FCS übernachtet auf Rang Drei Stand: 22.10.2024 20:46 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat am Dienstagabend gegen Hansa Rostock seinen zweiten Heimsieg in der aktuellen Saison eingefahren. Dem FCS gelang damit, zumindest über Nacht, der Sprung auf den dritten Tabellenplatz.

Daniel Novickij

Der 1. FC Saarbrücken wollte nach dem knappen 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart II am Dienstagabend gegen Hansa Rostock direkt nachlegen und mit einer besseren Leistung drei Punkte einfahren, trotz einiger Ausfälle in der Defensive.

Schwacher Beginn auf beiden Seiten

Die Anfangsphase versprach zunächst keine wirkliche Leistungsexplosion der Blau-Schwarzen. In den ersten Minuten dominierten vor allem Fehlpässe die Partie. Doch nicht nur beim FCS, auch die Anspiele der Gäste kamen nur selten ins Ziel. Nach wenigen Pässen war der Ball meist wieder weg.

Kein Feuerwerk bis dahin auf dem Rasen, dafür aber umso mehr auf der Tribüne. Beide Fanlager fielen negativ wegen brennender Pyrotechnik auf. Das Spiel wurde deshalb mehrfach unterbrochen.

Bichsel bringt Saarbrücken in Führung

In der 33. Minute war es Joel Bichsel, der die Herzen der FCS-Anhänger endlich höher schlagen ließ. Er stand nach einer Ecke von Richard Neudecker am kurzen Pfosten goldrichtig und köpfte zum 1:0 für die Hausherren ein. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt überraschend, da beide Teams bisher kaum Akzente nach Vorne gesetzt hatten.

Das 1:0 wirkte wie ein Dosenöffner für die Blau-Schwarzen. Die Saarbrücker kamen immer besser ins Spiel. Nur eine Minute später scheiterte Kai Brünker an Hansa-Keeper Benjamin Uphoff, der in letzter Sekunde die Nerven behielt. Kurz darauf verpasste Calogero Rizzuto mit einem Distanzschuss das Gehäuse nur knapp. Es ging mit einem 1:0 in die Kabinen.

2:0 durch Civeja

In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. Amine Naifi hatte das 2:0 in der 61. Minute quasi schon auf dem Fuß, Uphoff konnte aber erneut in letzter Sekunde für die Gäste klären.

Zehn Minuten vor Schluss war es Tim Civeja, der für Saarbrücken traf. Zwar hatte Rostock inzwischen mehr vom Spiel, doch der FCS netzte ein. Nach einer Hereingabe von Simon Stehle konnte Civeja aus rund elf Metern den Ball ins Tor platzieren - diesmal keine Chance für den Hansa-Schlussmann. Danach passierte nichts mehr, es blieb beim zweiten Heimsieg für die Blau-Schwarzen in der aktuellen Saison.

Auswärtsspiel in Osnabrück

Für Saarbrücken geht es am Samstag zum Absteiger VfL Osnabrück. Die Partie wird um 14.00 Uhr angepfiffen.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 22.10.2024 berichtet.

