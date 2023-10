Fußballbegeisterung über die Grenze hinweg 13-jährige Französin kickt für den 1. FC Saarbrücken Stand: 20.10.2023 16:00 Uhr

Im Leben von Louna aus Freyming-Merlebach dreht sich alles um Fußball. Die junge Französin wusste bereits mit fünf Jahren, dass sie Fußball spielen möchte. Und da in Deutschland der Frauenfußball weiter entwickelt ist als bei ihr Zuhause, trainiert und spielt Louna für die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrückens.

Louna ist 13 Jahre alt und wohnt in Freyming-Merlebach in Frankreich. Seit dem EM-Finale 2006 - Frankreich gegen Portugal - lässt sie dieser Sport nicht mehr los. Damals war sie fünf Jahre alt und seitdem dreht sich bei Louna alles um Fußball.

Pendeln zwischen der Grenze

"Ich mag es gern, mit einer Mannschaft zu spielen, Tore zu schießen, sportlich auf einem hohen Niveau zu bleiben", sagt die 13-Jährige. Ihre Liebe für den Sport ist so groß, dass sie gleich auf beiden Seiten der Grenze kickt. Denn Louna besucht den Sportzweig des Colleges in Freyming-Merlebach und trainiert dort zweimal die Woche. Zusätzlich kommt sie an drei Tagen in der Woche auf den Sportplatz in Eschringen, zum Training des FCS.

Seit 2022 pendelt die Familie daher zwischen Deutschland und Frankreich. Denn um besser trainieren zu können, musste die 13-Jährige ihren ehemaligen Verein, den FC Hochwald, verlassen.

Internationale Team des 1. FC Saarbrücken

Beim 1. FC Saarbrücken traf sie auf Gleichgesinnte, denn das Team der B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken von Trainer Christian Eifler ist international. Die jungen Talente kommen unter anderem aus Luxemburg, Ghana und natürlich Frankreich.

Bei so vielen unterschiedlichen Sprachen ist die Verständigung am Anfang schwierig. Auch für Louna sei es zunächst nicht leicht gewesen, denn sie habe wenige Deutschkenntnisse gehabt, so ihr FCS-Trainer Eifler. "Da haben wir uns mit Händen und Füßen oder auf Englisch verständigt." Nach und nach sei es aber immer besser geworden. Die Anweisungen der Trainer versteht Louna inzwischen ohne Probleme - und das ist ja das Wichtigste.

Für beide Länder aktiv am Ball

Ihr Ehrgeiz hat die 13-Jährige schon weit gebracht. Mittlerweile spielt Louna in der Saarland-Auswahl und in der Selection des Departements Moselle, in dem sie lebt.

Im Februar werden diese beiden Mannschaften sogar aufeinander treffen. Als Profi für zwei Länder zu spielen, geht nicht - aber im Fall von Louna wird es wohl eine spezielle Regelung geben. Trainer Christian Eifler geht davon aus, dass Louna eine Halbzeit für die saarländische Auswahl und eine für das französische Team spielen darf.

Für welche Seite der Grenze sie spielt, scheint der 13-Jährigen dabei eigentlich egal zu sein. Sie möchte im Grunde nur eins: In der Zukunft für eine professionelle Mannschaft spielen.

