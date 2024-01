Kurz vor Transferschluss 1. FC Saarbrücken verpflichtet Verteidiger Robin Becker Stand: 30.01.2024 15:11 Uhr

Kurz vor der Deadline hat der 1. FC Saarbrücken noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Drittligist verpflichtete am Dienstag den Abwehrspieler Robin Becker.

Seit dem vergangenen Sommer war Robin Becker vereinslos. Zuvor stand er für drei Spielzeiten bei Dynamo Dresden unter Vertrag. Nun wechselt der Rechtsverteidiger in das Trikot des 1. FC Saarbrücken. Am Dienstag gab der Drittligist die Verpflichtung bekannt, machte aber keine Angaben über Beckers Vertragslaufzeit.

Der 27-Jährige wurde bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet und durchlief alle Jugendnationalmannschaften des DFB. Er absolvierte danach für den 1. FC Heidenheim, Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden 40 Zweitliga- und 80 Drittligaspiele.

"Qualität unter Beweis gestellt"

„Robin hat seine Qualität und Flexibilität als Abwehrspieler in der 2. und 3. Liga unter Beweis gestellt. Er wird unsere Optionen in der Defensive erweitern und soll schnellstmöglich integriert werden“, sagte Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.

Die Verpflichtung kommt zur rechten Zeit. Am vergangenen Spieltag kassierte der FCS in der Begegnung gegen Ingolstadt gleich zwei Platzverweise – Gelb-Rot für Innenverteidiger Boné Uaferro sowie Rot für Rechtsverteidiger Calogero Rizzuto.

Umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen

Beides waren umstrittene Entscheidungen. In der Folge geriet Schiedsrichter Daniel Bartnitzki in den Fokus, weil ein Instagram-Post aus dem Jahr 2022 für Aufsehen sorgte. In dem Post ist Bartnitzki mit dem Hashtag "TeamAudi" im Audi-Testzentrum "Driving Experience Center" zu sehen. Pikant: Audi ist nicht nur Hauptsponsor des FC Ingolstadt, sondern hält auch 19,9 Prozent Anteile an dem Verein.

Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Saarbrücken auswärts auf die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Am 7. Februar steht dann das DFB-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach an.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Saarbrücken gegen Ingolstadt: DFB weist Vorwürfe um Schiedsrichter zurück Umstrittene Schiedsrichterentscheidungen haben am Samstag im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Gemüter erhitzt. Nach der Partie, die mit 0:2 für den 1. FC Saarbrücken endete, kamen Zweifel an der Unparteilichkeit des Schiedsrichters auf. Der DFB hält diese für unbegründet.