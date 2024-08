Premiere für den neuen Rasen 1. FC Saarbrücken verliert gegen Sandhausen Stand: 11.08.2024 21:31 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat das erste Heimspiel der Saison verloren. Die Blau-Schwarzen unterlagen am Sonntag dem SV Sandhausen vor heimischer Kulisse mit 0:1.

Mit einem 1:0-Sieg bei 1860 München ist der 1. FC Saarbrücken in der vergangenen Woche erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am Sonntag sollten in der Partie gegen den SV Sandhausen die nächsten drei Punkte eingefahren werden.

Die Hausherren erwischten einen guten Start, waren zunächst die spielbestimmende Mannschaft und erspielten sich auch einige Halbchancen. Nach etwa 30 gespielten Minuten ging die Spielkontrolle dann aber auf den SV Sandhausen über.

In der 38. Spielminute hatte Iwe an der linken Strafraumkante dann plötzlich ganz viel Platz und konnte seine Hereingabe perfekt ins Zentrum schlagen. Dort kam Baumann mit dem Kopf an den Ball, aber Sonnenberg klärte kurz vor der Linie.

Doch die Gäste blieben dran und wären kurz vor der Pause fast in Führung gegangen. Marco Schikora bugsierte den Ball in der 44. Minute zum 1:0 ins Netz. Doch der Assistent entschied auf abseits. Da der Ball aber von einem FCS-Spieler kam, wohl eine falsche Entscheidung. So ging es für die Mannschaften mit einem Spielstand von 0:0 in die Kabinen.

Baumann bringt die Gäste in Führung

Nach dem Seitenwechsel gelang Brünker (57.) um ein Haar das Führungstor. Doch der frisch eingewechselte Stürmer hämmerte den Ball mit links ans Außennetz. Dabei sollte es aber nicht bleiben. In der 64. Spielminute war es dann Baumann, der durch einen Kopfball die Gäste in Front brachte.

Danach zogen sich die Sandhäuser wieder etwas zurück und ließen die Hausherren kommen. Die wussten mit dem Ballbesitz aber nicht viel anzufangen. Angriffsversuche in der Schlussphase konnten die Gäste schnell unterbinden und so gelang es dem FCS nicht mehr, das Spiel zu drehen. Die Partie im Saarbrücker Ludwigsparkstadion endete mit 0:1.

FC Ingolstadt zu Gast im Ludwigspark

In der Tabelle rangiert der 1. FC Saarbrücken damit auf Rang Zwölf. Die nächste Chance zu punkten, bekommen die Blau-Schwarzen erst wieder am 24. August. Dann empfängt der FCS den FC Ingolstadt. Anstoß der Partie ist um 14.00 Uhr.

Bereits nächste Woche steht die erste Runde im DFB-Pokal gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg an.

Das Traum-Comeback von FCS-Stürmer Schmidt... und die Hoffnungen für die kommenden Spiele Der 1. FC Saarbrücken spielt sein erstes Heimspiel dieser Saison am Sonntagabend auf dem neu verlegten Rasen im Ludwigsparkstadion: Der SV Sandhausen kommt. Der Auftakt in die Runde war mit dem 1:0 Sieg bei 1860 München schon mal erfolgreich - vor allem aber emotional. Denn mit Patrick Schmidt hat ein lange verletzter Spieler getroffen und Erwartungen geweckt.

