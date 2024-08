3. Liga Bittere Niederlage für den 1. FC Saarbrücken Stand: 24.08.2024 16:04 Uhr

Erst der hart erkämpfte Ausgleich, dann die bittere Niederlage: Der 1. FC Saarbrücken geht leer aus bei der Partie gegen den FC Ingolstadt. Dabei waren es Standard-Situationen, die den Saarbrückern das Genick brachen.

Auf eine Serie an Niederlagen blickt der 1. FC Saarbrücken zurück, wenn es gegen den FC Ingolstadt geht – das sollte sich jetzt ändern. "Mir ist eigentlich auch egal, wie: Hauptsache wir gewinnen dieses Spiel", machte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl seine Ambitionen für die Begegnung vorab deutlich.

Die Partie begann passend zu den hochsommerlichen Temperaturen im Ludwigspark hitzig, beide Teams hatten klare Ziele. Denn der 1. FC Saarbrücken und die Gegner aus Ingolstadt befanden sich nach den ersten drei Pflichtspielen der Saison in einer vergleichbaren Situation: Beide haben in der Liga bisher ein Spiel verloren und ein Spiel gewonnen.

Saarbrücken vergibt erste große Chance

Schnelle Ballbesitzwechsel prägten den Auftakt dieser Begegnung. Dann die achte Spielminute und der FCS stand vor einer klaren Punktechance: Amine Naifi ging nach dem Zweikampf mit Sebastian Grønning plötzlich zu Boden. Der Unparteiische entschied für Elfmeter. Caligero Rizzuto ging gegen Marius Funk ins Duell.

Doch der Ingolstädter Keeper ahnte den Schuss in die rechte Ecke und hielt das Leder. Auch der Nachschuss von Tim Civeja kam nicht durch – der Saarbrücker krachte bei der Aktion allerdings in Funk rein und sah dafür Gelb.

Zwei schnelle Tore gegen den FCS

Kaum Zeit zum Verschnaufen nach der verpatzten Chance: Der FCI erhöhte den Druck gegen die Gastgeber. Ryan Malone brachte den Ball mit einem weiten Einwurf von der linken Seitenlinie direkt in den Sechzehner der Saarbrücker. In geringer Distanz zum Tor ging Grønning zum Ball und köpfte ihn mit Wucht ins Netz. FCS-Torwart Philipp Menzel blieb kaum eine Chance. Es stand 0:1 nach der ersten, direkt verwandelten Chance für Ingolstadt in der elften Minute.

Die Oberbayern versuchten die Kontrolle zu behalten und Ruhe reinzubringen. Doch die Blau-Schwarzen klebten an den Gegnern und kamen auch wieder in Ballbesitz. Das reichte aus Saarbrücker Sicht allerdings nicht. Die Ingolstädter wieder im Ballbesitz, Flanke von links, Grønning gab den Ball per Kopf weiter zu Marcel Costly, der nicht lange fackelte und den Ball links unten einschlagen ließ. 0:2 in der 20. Minute.

Große Lücken in Saarbrücker Abwehr

Saarbrücken zeigte sich in dieser ersten Phase nicht mit dem FCI auf Augenhöhe und kassierte nur zwei Minuten später beinahe das dritte Gegentor. Der Schuss von Benjamin Kanuric ging nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Bei 30 Grad in der prallen Sonne stoppte der Schiedsrichter dann das Spiel für eine Trinkpause.

Die kurze Unterbrechung schien wie ein Wachrüttler für die Hausherren gewesen zu sein. Kaum rollte der Ball wieder, brachte ihn Simon Stehle von Rechtsaußen in die Mitte, wo Kai Brünker wartete. Der erwischte den Ball gut und köpfte mittig ein – FCI-Keeper Funk sprang ins andere Eck und konnte nichts tun. Der Anschlusstreffer für Saarbrücken in der 26. Minute.

Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause

Das Hin und Her auf dem Platz ging weiter, doch große Chancen ergaben sich die nächsten Minuten kaum. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit wurde es dann aber nochmal spannend: Der FCI-Angreifer aus Dänemark, Grønning, konnte im Angriff frei in die Mitte auf Kanuric passen. Am Ende war es mehr Glück als Verstand auf Saarbrücker Seite, dass der Ball knapp das Tor verfehlte.

Das ließen die Blau-Schwarzen nicht lang auf sich sitzen und sie setzten zum Gegenschlag an. Civeja bekam das Leder von Naifi vor die Füße, hatte Platz und versenkte den Ball in der rechten Torecke. Mit dem Ausgleich ging es für die Teams zur Pause in die Kabinen.

Abseits verhindert Saarbrücker Führung

In der zweiten Hälfte konnte Saarbrücken wieder mehr Kontrolle zeigen. Die Pässe kamen häufiger an, die Gäste kamen weniger zu Chancen. Jetzt sollte die Führung her. Mit schnellen Pässen rückten die Blau-Schwarzen in der 58. Minute nach vorne, Naifi fand Brünker, der den Ingolstädter Keeper tunnelte, zuvor allerdings knapp im Abseits stand. Das Tor galt also nicht.

Danach blieb die zweite Hälfte deutlich ruhiger als die erste, der Spielfluss nahm deutlich ab. Für den FCS entstanden erstmal keine weiteren gefährlichen Situationen – bis zur 84. Minute. Wieder eine Standard-Situation: Eckstoß von rechts und Lukas Fröde kam an die Kugel. Der stieg hoch und köpfte ein, vorbei am FCS-Torhüter Menzel. Das Spiel schien mit dem jetzigen 2:3 für Ingolstadt kurz vor Ende der regulären Spielzeit beinahe entschieden.

Nächstes Spiel gegen SV Waldhof Mannheim

Die Gäste spielten jetzt auf Zeit und ließen den Ball clever laufen. Am Ergebnis war auch in der längeren Nachspielzeit nicht mehr zu rütteln.

Die Saarbrücker gehen an diesem Heimspieltag leer aus. Die nächste Chance zu punkten, haben die Blau-Schwarzen am kommenden Samstag, 31. August, gegen den SV Waldhof Mannheim. Anpfiff der Partie ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 24.08.2024 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Aus in erster Runde: 1. FC Saarbrücken unterliegt im DFB-Pokal im Elfmeterschießen Dieses Jahr ist die DFB-Pokalreise des 1. FC Saarbrücken bereits nach der ersten Runde vorbei. Der Pokalschreck der vergangenen Saison musste sich im Ludwigspark Nürnberg mit 3:5 im Elfmeterschießen geschlagen geben.

1. FC Saarbrücken verliert gegen Sandhausen Der 1. FC Saarbrücken hat das erste Heimspiel der Saison verloren. Die Blau-Schwarzen unterlagen am Sonntag dem SV Sandhausen vor heimischer Kulisse mit 0:1.