Auswärtsspiel gegen Tabellennachbarn 1. FC Saarbrücken unterliegt Rot-Weiss Essen 1:2 Stand: 22.10.2023 18:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat der 1. FC Saarbrücken auswärts gegen Rot-Weiss Essen eine Niederlage einstecken müssen. Es ist erst die dritte dieser Saison, der Punktverlust gegen den Tabellennachbarn wiegt aber umso schwerer. 2:1 trennten sich die Teams nach einer teilweise hart umkämpften Partie.

Nur zwei Spiele hatte der 1. FC Saarbrücken bisher in der Saison verloren – gleichzeitig aber fünfmal Unentschieden gespielt. Damit kamen die Blau-Schwarzen in der Tabelle nicht so richtig weiter, und lagen vor dem Auswärtsspiel gegen Rot-Weiss-Essen auf Platz 15. Damit stand das Ziel für die Saarbrücker klar fest: ein Sieg gegen RWE, um sich von den hinteren Plätzen zu distanzieren.

So startete dann am Sonntagnachmittag auch die Partie: Der FCS lief selbstbewusst auf und erspielte sich schon in der 6. Minute die erste dicke Torchance. Fabio Di Michele Sanchez flankte von der linken Außenbahn ins Zentrum. Amine Naifi, der frei stand zog aus sechs Metern ab, schoss aber übers Tor.

Frühe Führung für die Gastgeber

Eine Minute später fiel dann der Führungstreffer, allerdings für Rot-Weiss Essen. Marvin Obuz kam über den rechten Flügel, spielte ins Zentrum, wo Isaiah Young auftauchte und aus acht Metern die Kugel ins linke obere Eck schob. Zwei Minuten später hätte RWE die Führung ausbauen können, ein ungenauer Pass von Young an Obuz verhinderte aber das 2:0 in der 9. Minute.

Scheinbar durch die frühe Führung der Gastgeber verunsichert, gelang den Blau-Schwarzen kaum eine Passstafette – immer hatte Essen einen Fuß dazwischen. In der 18. Minute fiel dann das zweite Tor für Rot-Weiss Essen: Nachdem Obuz sich auf der rechten Seite freispielen konnte, passte er zu Leonardo Vonic, der aus fünf Metern einlochte.

RWE kurzzeitig in Unterzahl – Anschlusstreffer für FCS

In der 23. Minute ging Lucas Brumme von RWE zu Boden, weswegen die Gastgeber für eine kurze Zeit in Unterzahl auf dem Platz stand. Das gab dem Team von Rüdiger Ziehl die Chance, sich auch mal im gegnerischen Drittel festzusetzen und besser ins Spiel zu finden. Eine Chance in der 34. Minute für die Saarbrücker konnte der Essen-Keeper parieren.

In der 40. Minute schafften die Blau-Schwarzen dann aber endlich den Anschluss. Civeja kam von links außen, spielte auf Rahibic, der die Kugel auf dem langen Pfosten querlegte, so dass Naifi sie nur noch über die Linie drücken musste. Mit dem Halbzeitstand von 2:1 ging es in die Kabinen.

Viele Chancen für Saarbrücken

Die zweiten 45 Minuten des Spiels begannen hart umkämpft – Saarbrücken also deutlich stärker, als in der ersten Halbzeit. In der 57. Minute gelang dann auch dem FCS der erste starke Abschluss des zweiten Durchgangs. Di Michele Sanchez stieß von der linken Außenbahn auf die Grundlinie, legte auf Rahibic zurück, der aus 18 Metern abzog.

RWE-Spieler Felix Götze konnte sich jedoch in die Schussbahn werfen und blocken. Vier Minuten später rettete dann der Pfosten das Team von Ziehl vor einer frühzeitigen Vorentscheidung. Nachdem Müsel rund 23 Meter vor dem Tor den Ball auf die Füße bekommt, zieht er ab – für den FCS glücklicherweise nur an den Pfosten.

FCS setzt Essen unter Druck

Die Großchance zum Ausgleich in der 70. Minute startete mit Kai Brünker, der den Ball in den Strafraum spielte und auf Stehle spielte. Der konnte seinen Gegenspieler stehen lassen, visierte das kurze Eck an, schoss aber knapp über das Tor. Während Essen in der ersten Halbzeit stark aufspielte, machte Saarbrücken nun Druck.

Nur wenige Minuten später erneut eine Möglichkeit für den Ausgleich: Sapina spielte schön nach vorne, geriet vor dem Kasten aber in eine Überzahlsituation. Kurz darauf rettete Abwehrspieler Götze seine Mannschaft, indem er Brünker stoppte. Der FCS spielte im letzten Drittel der Partie stark auf, während RWE alles versuchte, um die Führung nicht zu verlieren. Am Ende gelang es den Gastgebern den Ausgleich zu verhindern. Damit blieb es beim Halbzeitstand von 2:1 aus Essener Sicht - Pech für den FC.

Heimspiel gegen Dynamo Dresden

Mit der unglücklichen Niederlage liegt Saarbrücken auf Platz 15 in der Tabelle. Die Chance nochmal drei Punkte einzufahren hat das Team von Rüdiger Ziehl kommenden Sonntag. Gegen Dynamo Dresden laufen die Blau-Schwarzen zuhause auf. Anpfiff für die Partie ist um 13.30 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die Hörfunknachrichten am 22.10.2023 berichtet.

Mehr Fußball:

1. FC Saarbrücken muss Geldstrafe zahlen Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu einer Geldstrafe verurteilt. Grund ist das Fehlverhalten von Fans beim Drittligaspiel gegen den SSV Ulm Anfang August.