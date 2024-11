Kantersiege für Blau-Schwarz und Grün-Weiß 1. FC Saarbrücken und FC Homburg stehen im Saarlandpokal-Achtelfinale Stand: 04.11.2024 17:23 Uhr

Drittligist Saarbrücken und Regionalligist Homburg sind wie erwartet am Dienstagabend ins Achtelfinale des Saarlandpokals eingezogen. Der FCS wies die SG Saubach mit einem 6:1-Sieg in die Schranken, der FCH feierte einen 4:0-Auswärtssieg in Primstal.

Die große Sensation ist ausgeblieben: Der 1. FC Saarbrücken und der FC 08 Homburg sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und ins Achtelfinale des Saarlandpokals eingezogen.

Der FCS bezwang den Verbandsligisten SG Saubach mit 6:1. Das erste Tor fiel in der 23. Minute durch Maurice Multhaup, in der 44. Minute baute Jacopo Sardo die Führung weiter aus. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff folgte Treffer Nummer drei durch Kai Brünker, in der 70. Minute legte Julian Günther-Schmidt nach, fünf Minute später setzte Sardo noch einen drauf. Es dauerte nur eine Minute, bis Tim Civeja zum 6:0 für die Blau-Schwarzen traf.

Ein Foulelfmeter bescherte den Gastgebern den Ehrentreffer: Sascha Krauß verwandelte in der 87. Minute zum 1:6 für Saubach und sorgte damit auch für den letzten Treffer der Partie.

Suljic traf dreimal für den FCH

Auch der FCH besiegte seinen Gegner, den VfL Primstal, deutlich. Der Führungstreffer für die Grün-Weißen fiel in der 11. Minute durch Tim Littmann. Dreifach-Schütze Amar Suljic sorgte innerhalb von 15 Minuten für die vorzeitige Entscheidung (47., 48. und 61. Minute).

Die Begegnungen im Achtelfinale

Seit dem späten Dienstagnachmittag steht auch fest, gegen wen der FCS und FCH in der nächsten Runde antreten – die Achtelfinal-Begegnungen sind ausgelost worden:

FSV Jägersburg – FV 09 Schwalbach

SV Saar 05 Saarbrücken – 1. FC Saarbrücken

SC Friedrichsthal – FC 08 Homburg

FC Blau-Weiß St. Wendel – SV Preußen Merchweiler

SG Nohfelden/Wolfersweiler – SV Auersmacher

Borussia Neunkirchen – FV Eppelborn

Spvgg. Quierschied – FC Hertha Wiesbach

SV Kirrberg – FC Palatia Limbach

Die Begegnungen sollen am 13. November ausgetragen werden.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 04.11.2024 berichtet.

