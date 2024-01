Ohne Sieg im neuen Jahr 1. FC Saarbrücken verliert gegen Ingolstadt Stand: 27.01.2024 16:11 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken bleibt im neuen Jahr sieglos in der 3. Liga. Am Samstag unterlag der FCS in einem wilden Spiel dem FC Ingolstadt mit 0:2. Im Mittelpunkt standen dabei zwei umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen.

Kai Forst

Die Chancenverwertung bleibt das große Problem von Fußballdrittligist 1. FC Saarbrücken. Gegen Ingolstadt konnte der FCS am Samstag in der ersten Halbzeit mehrere, zum Teil hochkarätige Chancen nicht nutzen, um gegen den FC Ingolstadt in Führung zu gehen.

Viele vergebene Chancen

Bereits in der 7. Minute prüfte Saarbrückens Becker den gegnerischen Keeper mit einem scharfen Flachschuss aus rund 16 Metern. Doch Funk lenkte den Ball mit den Fingerspitzen am Tor vorbei. Wenige Minuten später hatte Stürmer Kai Brünker die nächste Möglichkeit. Doch den abgefälschten Schuss bekam er per Kopf nicht ganz unter Kontrolle und köpfte dem Keeper in die Arme.

Dann die 22. Minute: Rabihic zirkelte einen Freistoß an die Latte. Da fehlten nur Zentimeter. Auch Naifi und Thoelke vergaben im Anschluss gute Möglichkeiten.

Wilde zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit drehte sich dann das Blatt. Nach einem Foul von Zeitz entschied der Schiedsrichter Daniel Bartnitzki auf Strafstoß, den Mause verwandelte. In der 64. Minute ereignete sich dann eine entscheidende Szene: Nach einem Freistoß landet der Ball plötzlich im Tor von Ingolstadt.

Doch der Unparteiische sah zuvor ein Foul von Uaferro, wofür er die Gelbe Karte bekam. Der Verteidiger beschwerte sich über die Entscheidung und erhielt dafür direkt Gelb-Rot - eine harte und umstrittene Entscheidung.

Umstrittene Schiedsrichterentscheidung

Im Gegenzug besorgte Ingolstadts Fröde das 2:0 für die Gäste. Der bisherige Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. Und dabei sollte es nicht bleiben: Nach einem harten Foul von Keidel an Saabrückens Rizzuto landet der auf dem Rücken, die Beine nach oben gestreckt. Er drehte sich in Richtung Kneidels, was der Schiedsrichter als Nachtreten wertete und zeigte Rizzuto Rot - erneut eine harte und für viele Fans im Stadion sehr umstrittene Entscheidung.

Mit neun Spielern auf dem Platz hatte der 1. FC Saarbrücken in der verbliebenen Spielzeit nicht mehr die Durchschlagskraft, um die Partie zu drehen. Es blieb beim 0:2, wodurch der FCS wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz verliert.

Am kommenden Freitag steht für die Saarländer das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II an. Anstoß ist um 19.00 Uhr.

