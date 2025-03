Zweite Niederlage in englischer Woche 1. FC Saarbrücken patzt gegen VfB Stuttgart II Stand: 14.03.2025 21:03 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken wollte die englische Woche mit einem Erfolgserlebnis abschließen – gegen den VfB Stuttgart II ließ das Team aber Punkte liegen. Am Ende verloren die Gastgeber die Partie mit 0:2.

Viel Zeit, die Niederlage gegen Arminia Bielefeld am Dienstagabend zu verarbeiten, blieb dem 1. FC Saarbrücken nicht. Schon am Freitag traf das Team von Rüdiger Ziehl auf den dritten Gegner in dieser englischen Woche, die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Für das klar formulierte Ziel, den Aufstieg, hieß es jetzt, Punkte gut zu machen.

Saarbrücker lassen erste Chance liegen

Bis es eine klare erste Chance gab, sollte es allerdings dauern. Beide Teams hatten immer mal längere Ballbesitzphasen, richtig gefährlich wurde es aber kaum. Stuttgart kam in der 12. Minute nah ans Tor, als Jannik Hofmann an Calogero Rizzuto vorbeizog und eine Flanke schoss, die aber im Seitenaus landete. Ein weiterer Vorstoß konnte von der Saarbrücker Verteidigung gestoppt werden.

Die erste größere Chance für die Saarbrücker ergab sich in der 19. Minute. Kasim Rabihic spielte auf Patrick Sontheimer, der Maurice Multhaup fand. Sein Schuss aus rund 15 Metern verfehlte das Tor allerdings knapp.

FCS geht 0:2 in Rückstand

Daraufhin erspielten sich die Blau-Schwarzen zwar immer mehr Freiräume, doch die Belohnung blieb aus. Anders bei den Stuttgartern: Die erhöhten nun das Tempo und drängten stärker aufs Saarbrücker Tor. Keeper Phillip Menzel konnte zwei Mal halten – beim dritten Mal war er allerdings machtlos. Laurin Ulrich gab den Ball weiter auf Mirza Catovic, der nur noch aus wenigen Metern aufs Tor abzielen musste. 1:0 für die Gäste in der 35. Minute.

Nur wenige Minuten später setzten die Stuttgarter nach: Mohamed Sankoh bekam von Nicolas Sessa den Ball und konnte ihn frei ins Tor einschieben zum 2:0.

Stuttgarter nehmen Sieg mit nach Hause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging Saarbrücken jetzt mehr ins Risiko. Die Chancen, die sich daraus ergaben, blieben jedoch torlos. Immer wieder setzten sich die Gastgeber im Zweikampf durch, kamen auch zu Abschlüssen. Doch die Stuttgarter Verteidigung wusste den Anschlusstreffer zu verhindern.

In der Schlussphase des Spiels machten es sich die Saarbrücker dann selbst schwer, indem sie Bälle schnell verloren. Auch die übrigen Konterversuche blieben ohne Treffer - etwa als Tim Civeja in der 83. Minute zentral abziehen konnte, und selbst der Nachschuss durch Stefan Feiertag wurde von der Stuttgarter Verteidigung geklärt.

Als die Gäste in der 87. Minute beinahe noch das 3:0 erzielten, wurde der Ausgang der Partie immer deutlicher. Auch sechs Minuten Nachspielzeit reichten nicht aus, um das Ergebnis aus Saarbrücker Sicht noch zu drehen. Mit der 0:2-Niederlage hat das Team um Trainer Ziehl erneut drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf vergeben.

Nächste Begegnungen des FCS

Als nächstes spielt der 1. FC Saarbrücken am kommenden Freitag im Saarlandpokal-Viertelfinale gegen den SV Merchweiler. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr. In der Liga wartet als nächster Gegner am 29. März der FC Hansa Rostock.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 14.03.2025.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken hat Mietrückstände für Ludwigspark gezahlt Der 1. FC Saarbrücken war im Februar mit seinen Mietzahlungen an die Stadt für die Nutzung des Ludwigspark-Stadions in Verzug geraten. Inzwischen sind die Forderungen aber offenbar zum Großteil beglichen.