Trotz Überzahl 1. FC Saarbrücken kommt in Dortmund nicht über 1:1 hinaus Stand: 02.02.2024 20:52 Uhr

Trotz Überzahl konnte sich der 1. FC Saarbrücken nur einen Punkt gegen Dortmund II erkämpfen. Erst kurz vor Schluss der regulären Spielzeit trafen die Blau-Schwarzen zum Ausgleich – zu wenig für die eigenen Ansprüche in Sachen Aufstieg.

Personell stark ausgedünnt ging der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend in die Partie gegen Borussia Dortmund II – am vergangenen Wochenende, beim 0:2 gegen Ingolstadt, flogen Innenverteidiger Boné Uaferro und Rechtsverteidiger Calogero Rizzuto vom Platz. Eine Woche zuvor musste Julius Biada frühzeitig das Feld verlassen. Zudem plagten FCS-Trainer Rüdiger Ziehl Verletzungssorgen.

In der 7. Minute drohte der nächste verletzungsbedingte Ausfall für den FCS – Borusse Falko Michel traf Julian Günther-Schmidt mit dem Fuß am Kopf. Zuvor ging Michel mit viel zu hohem Bein am eigenen Strafraum in den Zweikampf. Günther-Schmidt musste zur weiteren Behandlung kurzzeitig vom Platz, Michel sah für grobes Foulspiel die rote Karte – für ihn endete die Partie an dieser Stelle.

Nach dem Platzverweis bestimmte der FCS zwar das Spiel, konnte aber keine wirklich gefährlichen Chancen kreieren. Dann sorgte Dortmunds Rodney Elongo-Yombo in der 26. Minute mit einem absoluten Sonntagsschuss aus gut 30 Metern für die Führung der dezimierten Gastgeber. Eine Antwort der Blau-Schwarzen scheiterte abermals an der mangelhaften Chancenverwertung. Mit einem Spielstand von 0:1 ging es schließlich zur Halbzeitpause in die Kabine.

In der zweiten Hälfte drängte der FCS weiter auf den Ausgleich, zwingend wurde es aber zunächst nicht. In der 60. Minute dann die Riesenchance für die Blau-Schwarzen: Nach einer Flanke von Marcel Gaus landete der Ball bei Günther-Schmidt, der völlig unbedrängt direkt vorm gegnerischen Tor per Kopf zum Abschluss kam – dabei allerdings nur BVB-Keeper Silas Ostrzinski traf.

Der FCS erarbeite sich Chance um Chance, wurde aber entweder von der stabilen Abwehr oder dem Schlussmann der Gastgeber am Ausgleich gehindert – bis zur 85. Minute. Der Freistoß von Kasim Rabihic fand seinen Abnehmer in Manuel Zeitz, der zum 1:1 ins Eck köpfte. Zwar drückte der FCS auf den Siegtreffer, kam letztlich aber nicht über ein weiteres Remis hinaus.

DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch im Ludwigspark

Auf die Blau-Schwarzen wartet nun eine große Aufgabe: Am Mittwochabend empfangen sie den Erstligisten Borussia Mönchengladbach zum DFB-Pokal-Viertelfinale im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Anstoß der Partie, die live bei ZDF gezeigt wird, ist um 20.45 Uhr.

In der Liga geht es für den FCS, der aktuell nur noch im Tabellenmittelfeld rangiert, am Sonntagabend weiter. Dann ist der Aufsteiger Unterhaching zu Gast. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.

