Heimspiel im Ludwigspark endete torlos 1. FC Saarbrücken holt einen Punkt gegen Arminia Bielefeld Stand: 06.10.2024 18:29 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist bei seinem Heimspiel am Sonntag nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Partie gegen Arminia Bielefeld endete im Saarbrücker Ludwigsparkstadion mit 0:0.

Nach der Klatsche bei Energie Cottbus war der 1. FC Saarbrücken auf Wiedergutmachung aus. Und so sollten am Sonntag gegen den DSC Arminia Bielefeld vor heimischer Kulisse drei Punkte her.

Die Blau-Schwarzen erwischten einen guten Start und hatten bereits kurz nach Anpfiff der Partie durch einen Kopfball von Kai Brünker die erste Großchance. Doch der Bielefelder Keeper Jonas Kersken war hellwach und parierte.

Die Saarländer blieben jedoch dran und so geriet Bielefeld immer wieder in Bedrängnis, kam aber gut mit dem Druck klar und ließ gleichzeitig wenig zu. Nach und nach flachte die Partie dann ab und Torschüsse waren eher selten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging es für die Mannschaften schließlich in die Kabinen.

Großchancen blieben Mangelware

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie eher vor sich hin: Großchancen blieben weiterhin Mangelware. Stattdessen gab es mehrere kleine Fouls, Gelbe Karten und immer wieder Unterbrechungen.

Die Hausherren drängten auf den Führungstreffer, der erhoffte Befreiungsschlag blieb jedoch aus. Bis zum Schluss agierten die Teams auf Augenhöhe und es gelang keinem, sich entscheidend durchzusetzen. Die Partie im Saarbrücker Ludwigsparkstadion endete torlos.

FCS bleibt auf Rang acht

In der Tabelle bleibt der 1. FC Saarbrücken auf Rang acht. Die nächste Chance zu punkten, bekommen die Blau-Schwarzen erst wieder am 19. Oktober. Dann reist der FCS zum VfB Stuttgart II. Anstoß der Partie ist um 16.30 Uhr.

Eine Zusammenfassung gibt es im SR Fernsehen im aktuellen Bericht und in der SR sportarena.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 06.10.2024 berichtet.

