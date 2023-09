Drei Punkte sollen wieder her 1. FC Saarbrücken hofft auf Wiedergutmachung gegen Arminia Bielefeld Stand: 29.09.2023 06:39 Uhr

Nach zwei Remis in Folge will der 1. FC Saarbrücken endlich wieder drei Punkte einfahren. Gelingen soll das gegen den Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld. Dafür dürfen allerdings nicht mehr so viele individuelle Fehler passieren wie zuletzt gegen den Waldhof Mannheim.

Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Waldhof Mannheim will sich der 1. FC Saarbrücken die liegengelassenen Punkte in Bielefeld zurückholen. Aktuell rangiert der FCS mit zehn Zählern auf Rang sieben der Tabelle und hat bereits acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dresden.

Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld hinkt den eigenen Ansprüchen ebenfalls hinterher. Somit stehen beide Clubs am Freitagabend unter Zugzwang.

FCS-Trainer Ziehl: „Die verschenkten Punkte holen wir jetzt in Bielefeld“

Saarbrückens Trainer und Manager in Personalunion, Rüdiger Ziehl, hatte sich direkt nach dem Remis gegen Mannheim am SR-Mikrofon geäußert: „Das war nicht optimal zu Hause. Wir müssen den Spieß umdrehen, jetzt eine bessere Leistung anbieten und auf der Alm drei Punkte holen.“

Auf der Pressekonferenz vor der Abreise nach Bielefeld bekräftigte er seine Worte: „Wir wissen, dass wir gegen Waldhof zwei Punkte hergeschenkt haben, die müssen jetzt auswärts wieder her.“

Ungewohnt hohe Fehlerquote bei den Blau-Schwarzen

Gerade im Passspiel unterliefen diversen FC-Spielern gegen Mannheim außergewöhnlich viele Fehler. Das war bislang so noch nicht zu beobachten.

Rüdiger Ziehl ordnet ein: „Wir wissen, dass wir gerade eine schlechte Phase haben. Die Passsicherheit ist nicht so gegeben. Trotzdem ist in der Mannschaft und bei mir die Überzeugung da, dass das ein Ausrutscher war.“ Gegen Bielefeld werde man wieder die gewohnte Qualität auf den Rasen bringen, versichert Ziehl.

Sontheimer krank – Schmidt, Jacob und Biada weiter verletzt

Die Langzeitverletzten Sebastian Jacob (Kreuzbandriss), Julius Biada (muskuläre Probleme) und Patrick Schmidt (Schien- und Wadenbeinbruch) fallen weiter aus. Auch Patrick Sontheimer ist wegen einer Erkältung wohl nicht einsatzfähig. Ansonsten steht der gesamte Kader zur Verfügung.

In der Spitze wird, wie schon vergangenen Samstag, Kasim Rabihic an der Seite von Kai Brünker erwartet. Startelfchancen räumt Coach Ziehl zudem Linksverteidiger Fabio di Michele Sanchez ein. Auch Julian Günther-Schmidt sei ein Kandidat für die erste Elf.

Bielefeld mit Sieg in Unterhaching

Bielefeld war mehr als mäßig in die Runde gestartet. Zwei Siegen und zwei Remis stehen drei Niederlagen gegenüber. Zuletzt allerdings konnte das Team von Michel Kniat mit 2:1 in Unterhaching gewinnen. Der FCS kam gegen den bayerischen Drittligaaufsteiger dagegen nicht über ein Unentschieden hinaus.

„Gefühlt haben sie (Anm. d. Red.: Bielefeld) in Unterhaching die Kurve bekommen“, so Ziehl. „Ich hoffe, dass wir das wieder in eine andere Richtung lenken können.“

500 blau-schwarze Fans begleiten das Team

Nach Angaben des Vereins kann sich die Mannschaft wieder auf ihren Auswärtssupport verlassen – rund 500 FCS-Anhänger werden in Bielefeld erwartet. Anpfiff der Partie ist am Freitagabend um 19.00 Uhr.

