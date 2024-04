Remis gegen 1860 1. FC Saarbrücken gibt Sieg in München aus der Hand Stand: 20.04.2024 16:00 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat den vierten Sieg in Folge und den Sprung auf den Relegationsplatz in der 3. Liga verpasst: Trotz Überzahl kassierte der FCS am Samstag bei 1860 München kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich.

Kai Forst

Noch vor vier Wochen glaubte in Saarbrücken eigentlich niemand mehr wirklich an einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach dem 30. Spieltag belegte der FCS Rang elf mit elf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Doch nach den zuletzt drei Siegen in Folge war die Hoffnung wieder da. Beim TSV 1860 München sollte der vierte Sieg in Serie her - und lange sah es so aus, als ginge der Plan auf.

Frühes Tor in München

Von Beginn an stand Saarbrücken gut gestaffelt, machte die Räume und zwang die Münchner Löwen zu Fehlern – so wie in der 9. Minute. Nach einem Ballverlust der Hausherren, ging es ganz schnell. Calogero Rizzuto schickte auf der rechten Seite Simon Stehle auf die Reise, der nicht zu halten war und FCS-Top-Stürmer Kai Brünker flach im Strafraum bediente. Dort rutschte Münchens Verteidiger Verlaad aus, wodurch Brünker freie Schussbahn hatte und das Leder unten rechts versenkte.

In der Folge agierten die Spieler von Cheftrainier Rüdiger Ziehl weiter souverän, standen tief und machten den 60ern das Leben schwer. Die Münchner fanden keine Mittel und Räume, um Torgefahr zu entwickeln. Lediglich in der 34. Minute wurde es nach einem Eckball gefährlich, doch der Ball ging über das Tor von FCS-Keeper Tim Schreiber.

Rot für 1860

Kurz vor der Pause kam es dann ganz dick für die Hausherren. Simon Stehle war auf dem Weg in den Strafraum der Münchner, als er von Münchens Innenverteidiger Leroy Kwadwo zu Fall gebracht wurde. Nach kurzem Zögern entschied die Unparteiische Fabienne Michel auf Rot.

Mit zehn Mann ging es also für die Löwen im zweiten Durchgang weiter. Und die Hausherren taten sich schwer, während Saarbrücken weiter tief stand und die Räume geschickt eng machte. Allerdings kämpften die Löwen leidenschaftlich. Der FCS hingegen verwaltete im Grunde nur noch die Führung - anstatt auf das 2:0 zu drängen. Das sollte sich rächen.

Später Ausgleich für 1860

In der 84. Minute ein Eckball für 1860: Der Ball flog lang an den zweiten Pfosten. Dort konnte Münchens Tim Kloss mutterseelenallein zum Ausgleich einköpfen.

Durch den spät verspielten Sieg verpasst der FCS den Relegationsplatz. Bei einem Erfolg würden die Saarländer auf Tabellenplatz drei stehen.

Für den FCS geht es schon am Mittwoch weiter. Dann empfangen die Saarländer Rot-Weiß Essen. Es ist das Nachholspiel des 31. Spieltages. Vor einem Monat war die Partie abgesagt worden, um den Rasen im Ludwigspark für das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern zu schonen.

