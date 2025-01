4:3 nach hart umkämpfter Partie 1. FC Saarbrücken gewinnt mit Lucky Punch in Sandhausen Stand: 25.01.2025 08:51 Uhr

Mit einem Last-Minute-Tor hat der 1. FC Saarbrücken das Match gegen den SV Sandhausen für sich entschieden. Mit einem 4:3 reist der FCS mit drei Punkten wieder nach Hause.

Schon die Vorzeichen vor dem Auswärtsspiel in Sandhausen standen gut – der FCS in den fünf letzten Spielen ungeschlagen und die beste Defensive der Liga. Und kaum war die Partie angepfiffen fiel auch schon der Führungstreffer für die Blau-Schwarzen: Kai Brünker ließ es nach einer flachen Hereingabe im Tor der Sandhäuser Elf klingeln.

Sandhausen in der ersten Halbzeit spielbestimmend

Nach dem 1:0-Blitzstart blieben dann aber erst einmal die Gastgeber am Ball, der Ausgleich lag in der Luft. Sandhausen vergab viele Möglichkeiten, auch vielversprechende Freistöße, bekam den Ball aber nicht über die Linie.

Dass das Tor der Saarbrücker so lange sauber blieb, lag aber auch an Keeper Menzel, der einige Chancen gut parierte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde Sandhausen dann jedoch für seine Mühen belohnt, Tor durch Patrick Greil. Damit ging es 1:1 in die Kabinen.

Heftig umkämpfte zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit erwischte Sandhausen den besseren Start und übernahm in der 56. Minute dann die verdiente Führung. Nach einem Freistoß von Kreuzer verlängerte Girdvainis in die Mitte und Jeremias Lorch köpfte ein. Auch danach zeigten die Gastgeber sich weiterhin spielbestimmend. Trotzdem gelang den Saarbrückern in der 67. Minute der Ausgleich zum 2:2.

Nach einem Freistoß landete die Kugel bei Kasim Rabihic. Dessen Flanke wehrte die Sandhäuser Abwehr zu kurz ab, sodass Rabihic wieder an den Ball kam. Diesen brachte er per Schlenzer im Tor unter.

Führungstreffer für den FCS in letzter Minute

Nach dem Tor spielte der FCS wieder stärker nach vorne und schon acht Minuten später landete der Ball wieder im Tor von Sandhausen: Sebastian Vasiliadis bekam die Kugel im Strafraum vor die Füße und netzte ein. Damit gingen die Blau-Schwarzen mit einem 3:2 wieder in Führung.

Sandhausen steckte aber nicht auf und antwortete rund zehn Minuten später: Luca Zander köpfte zum 3:3-Ausgleich ein. In der dritten Minute der Nachspielzeit fiel dann aber das 4:3 für den FCS. Maurice Multhaup konnte damit den Saarbrückern doch noch den Sieg sichern, in einem hart umkämpften Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit für die Fans besonders spannend war.

Nächster Gegner: FC Ingolstadt

Mit dem Sieg gegen Sandhausen bleibt der FCS auf Rang drei in der Tabelle. Die nächste Chance zu punkten bekommt das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kommenden Samstag. Auswärts geht’s gegen den FC Ingolstadt 04, der derzeit auf dem 6. Tabellenplatz steht. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 24.01.2025 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken:

1. FC Saarbrücken hat jetzt rund 12.000 Mitglieder Der 1. FC Saarbrücken will sein Trainingsgelände im Sportfeld ausbauen. Das hat Vizepräsident Pitino bei der Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Außerdem verwies er auf das Wachstum des Vereins. Kritik am Präsidium kam vom stellvertretenden Aufsichtsratschef.

Neue FCS-Serie in der „sportarena“ im SR Fernsehen und auf dem youtube-Kanal des SR Unter dem Titel „Pur – der FCS. inside blau-schwarz“ hat der Saarländische Rundfunk auf seinem youtube-Kanal und in der „sportarena“ im SR Fernsehen eine neue Serie gestartet.