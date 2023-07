Vorbereitung auf neue Saison 1. FC Saarbrücken gegen Mainz II im Testspiel erfolgreich Stand: 08.07.2023 19:43 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken bleibt erfolgreich in der Vorbereitung. In Ommersheim gewannen die Blau-Schwarzen gegen den 1. FSV Mainz II mit 4:1.

Drittes Testspiel, dritter Sieg: Der 1. FC Saarbrücken hat am Samstag in der Saisonvorbereitung erneut gewonnen. In Ommersheim holte der FCS ein 4:1 gegen die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz heraus.

Kasim Rabihic brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Fabio di Michele Sánchez (44.) auf 2:0.

Kerber und Sahin treffen

Nach der Pause traf Luca Kerber in der 50. Minute zum 3:0. Leo Sahin erhöhte in der 72. Minute auf 4:0 - den Ehrentreffer für den Regionalligisten Mainz erzielte in der 80. Minute Ken Mata.

Am kommenden Samstag steht für die Blauschwarzen im nächsten Test der Zweitligist 1. FC Nürnberg auf dem Programm.

Auch SV Elversberg erfolgreich

Am Freitag hatte auch die SV Elversberg erfolgreich getestet und gegen Ingolstadt einen 6:2-Kantersieg erzielt.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 08.07.2023 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Christian Seiffert ist neuer Geschäftsführer des 1. FC Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat einen neuen Geschäftsführer. Christian Seiffert ersetzt David Fischer, der den Verein nach sieben Jahren verlassen hat.

Elversberg und Saarbrücken gewinnen Testspiele Die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken haben jeweils ihr erstes Testspiel gewonnen. Der FC Homburg spielte unentschieden.